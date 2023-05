Sparkasse: Das erste Jahr nach der Bankenhochzeit war turbulent

Plus Vorstand legt erste Bilanz nach der Fusion zur Sparkasse Schwaben-Bodensee vor und erklärt, warum er trotz halbiertem Bilanzgewinn zufrieden ist.

Die Elefanten-Hochzeit zur größten schwäbischen Sparkasse erregte in der Branche Aufsehen und hinterließ mindestens eine verschmähte Braut, die sich auch Hoffnungen gemacht hatte. Doch inzwischen sind die Flitterwochen vorbei und der Alltag hat das junge Bankenglück eingeholt: Die Sparkasse Schwaben-Bodensee, in der die Kreissparkasse Augsburg nach dem Zusammenschluss mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zum 1. Januar 2022 aufgegangen ist, hat ihr erstes Geschäftsjahr hinter sich.

Zeit, Bilanz zu ziehen - und das haben Vorstandsvorsitzender Thomas Munding und seine Stellvertreter Bernd Fischer, Harald Post und Wolfgang Zettl am Freitag in Augsburg gemacht. Kernbotschaft der größten Bank im Augsburger Land: Das erste Jahr war turbulent, dafür habe man sich wacker geschlagen. Vorstandschef Munding: "Wir sitzen fest im Sattel."