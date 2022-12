Sparserie: Basteltipps für selbst gemachte Geschenke

Oft wird viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Dabei wissen schon die Kleinen, wie es anders geht: Sie machen die Geschenke einfach selbst.

Geschenke erfreuen jeden. Dass sie gar nicht teuer sein müssen und Spaß machen können, zeigen die Kinderpflegerinnen Marina Michl und Ina Riedel vom Evangelischen Johanneskindergarten und Hort in Gersthofen. Sie geben den Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren Anleitung, wie sie liebevolle Kleinigkeiten selber basteln und dann zum Beispiel Oma und Opa unter den Christbaum legen können.

Beim Bekleben der Vorlagen können sich die Kinder ihre Lieblingsfarben aussuchen. Foto: Jana Korczikowski

Heute entstehen kunterbunte Kerzen, die ans Fenster geklebt oder aufgehängt werden können. Man braucht dafür nur eine Vorlage, die auf festem DIN A4-Papier gedruckt ist, Transparentpapier in mehreren Farben, Klebstoff und Schere. "Als erstes sucht ihr euch die Farbe aus, mit denen ihr das Innere der Kerze bekleben wollt", sagt Ina Riedel. "Natürlich könnt ihr auch mehrere Farben nehmen." Dann reißen die Kinder aus der Eulen- und Sonnengruppe kleine Schnipsel aus dem Transparentpapier. "Oh nein!", ruft die sechsjährige Mara, die aus Versehen ein großes Stück vom pinken Papier abgerissen hat. "Das macht doch nichts, du kannst das ja noch in kleinere Stücke reißen und die übereinander kleben", beruhigt Marina Michl sie. "Ach so", seufzt Mara erleichtert.

Franke (vorne) ist schon beim Ausschneiden ihrer Kerze. Foto: Jana Korczikowski

Jeden Schnipsel, der am Boden landet, heben die Kindergartenkinder vorbildlich auf. "Bei uns wird nichts weggeschmissen. Alles, was übrig bleibt, landet in den Bastelkisten der Kleinen", sagt Ina Riedel. "Das wissen die Kinder auch." Auch wenn Bastelsachen nicht gerade billig sind, kann man auf diese Weise Material sparen. "Aus so vielen Resten kann man wieder schöne Sachen machen", ist Michl überzeugt. "Erst letztens habe ich ein paar Stoffreste von unserem Basar in die Bastelkiste gepackt. Ein Kind hat daraus dann ein wunderschönes Nikolausbild gemacht. Upcycling sozusagen."

Was wohl Bens Lieblingsfarbe ist? Foto: Jana Korczikowski

Konzentriert schnippeln und bekleben die Kleinen ihre Vorlagen. "Kannst du mir helfen?", fragt Ben. Er ist schon beim Ausschneiden. Gemeinsam mit seiner Mama bastelt der Fünfjährige auch zu Hause ganz viel. Doch am Docht entlangzuschneiden fällt auch dem kleinen Hobbybastler schwer. Franka, die als Erste ihre Kerze fertig hat, beklebt gleich noch einen Stern und eine Weihnachtskugel. Mit einer Büroklammer versehen können die beiden Formen an den Christbaum gehängt werden. "Was die Formen angeht, gibt es so viele Möglichkeiten. Vorlagen kann man mittlerweile ganz leicht aus dem Internet ausdrucken", empfiehlt Michl.

Es lohnt sich, einmal in eine Bastelausstattung zu investieren

Einmal in eine umfangreiche Bastelausstattung für zu Hause investiert, lassen sich über lange Zeit die verschiedensten Werke damit zaubern. Das ist zwar nicht ganz günstig, aber besser, als jedes Mal aufs Neue einzelne Dinge zu kaufen. Die Kinderpflegerinnen finden dabei eines ganz wichtig, das auch die Kinder schon verstehen: Teilen. "Das kennen die Kinder alle schon: Was nicht für jeden vorhanden ist, Kleber zum Beispiel, wird geteilt." So können auch im Kindergarten die Kosten ein bisschen in Grenzen gehalten werden.

Steckt man eine Büroklammer durch das Papier, lassen sich die Formen sogar an den Christbaum hängen. Foto: Jana Korczikowski

Am Ende halten Franka, Wiktoria, Pia, Ben, Mara und Ali stolz ihre selbst gemachten Werke in die Luft. Sie haben gezeigt, wie einfach individuelle Geschenke entstehen, die nicht viel kosten und dem oder der Beschenkten bestimmt viel Freude bereiten.