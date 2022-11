Spartipp der Woche: Gerichte für die Familie für wenig Geld

Plus Eine erfahrene Köchin gibt Tipps für gesundes und sparsames Kochen. Dabei machen die Schwaben sowieso schon einiges richtig.

Beim wöchentlichen Einkauf stellen Kunden derzeit schnell fest, dass Lebensmittel teurer geworden sind. Da ist nicht nur wichtig, Lebensmittel gut aufzubewahren und zu verwerten. Auch sparsam kochen, gerade für mehrere Personen, ist wichtig. Aber wie geht das?