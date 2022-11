Spartipp: So lassen sich Essensreste gut aufbewahren und weiterverwerten

Plus Spartipp der Woche: Diese Reste und Vorräte lassen sich sehr gut einfrieren. Hauswirtschaftslehrerin Elke Bastian gibt Tipps zur Haltbarkeit und Verwertung.

Das schlechte Gewissen ist immer mit dabei, aber jeder wird leider ab und zu Lebensmittel wegwerfen müssen, weil sie nicht rechtzeitig verwertet wurden und verdorben sind. Wer kennt nicht die Vielzahl an Aufbewahrungsdosen in allen Größen im Kühlschrank, von denen einige immer weiter nach hinten rutschen, bis sie vergessen sind und der Inhalt schließlich vor sich hin fault.