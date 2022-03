Landkreis Augsburg

SPD im Augsburger Land fordert: Schröder soll sein Parteibuch zurückgeben

Der Druck auf Altkanzler Gerhard Schröder wächst. Nun mehren sich auch die Stimmen aus dem Augsburger Land, die den Altkanzler aufgrund seiner Nähe zu Putin nicht mehr in ihrer Partei haben wollen.

Von Matthias Schalla

Der Druck auf Altkanzler Gerhard Schröder wächst. Wegen seiner engen Verbindung zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinen Posten in diversen Staatskonzernen wie unter anderem Gazprom hatte die SPD Heidelberg ein sogenanntes Parteiordnungsverfahren angestoßen, mit dem Ziel, Schröder aus der Partei auszuschließen. Nun mehren sich auch die Stimmen aus dem Augsburger Land, die den Altkanzler nicht mehr in ihrer Partei haben wollen. Klare Kante zeigt dabei vor allem der SPD-Kreisvorsitzende Fabian Wamser.

