Spendensammlung für Schuldnerberatung

Mehr als eine halbe Millionen Menschen in Bayern sind verschuldet. Die Schuldnerberatung ist oft ihre letzte Hoffnung.

Vom 11. bis 17. März sammelt die Diakonie Bayern für ihre 27 Schuldnerberatungsstellen Spenden in ihrer Frühjahrssammlung, darunter auch für die Beratungsstelle im Landkreis Augsburg. Diese bieten Menschen, die in Verschuldung geraten sind, eine kostenlose Beratung an. Dabei stehen die Existenzsicherung und die Vermeidung einer weiteren Verschlechterung ihrer Lebensgrundlage im Vordergrund. Überdies bietet die Schuldnerberaterin Elke Niederhuber an 26 Schulen im Landkreis Augsburg das Projekt FinanzCheck an. Dieses wird vom Jugendamt des Landkreises Augsburg finanziert und soll Jugendlichen zeigen, worauf sie bei Vertragsschlüssen oder Onlinekäufen achten sollen. Bei Fragen können an die Schuldner- und Insolvenzberatung für den Landkreis Augsburg unter der Telefonnummer 0821/45019-3250 oder per E-Mail: schuldner-insolvenzberatung@diakonie-augsburg.de gerichtet werden.