Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Sperrstunde ist weg: Wirte im Kreis Augsburg wünschen sich noch mehr

Nicht nur im Gasthaus am Lohwald freut man sich, Menschen wieder länger als bis 22 Uhr bewirten zu dürfen.

Plus Die Sperrstunde ist passé. Gastronomen im Landkreis Augsburg begrüßen das, hoffen aber auf weitere Lockerungen. Neu ist auch: Für einen Badbesuch muss nicht mehr getestet werden.

Dass Gastronomen ihre Gäste spätestens um 22 Uhr zur Türe bitten müssen, gehört der Vergangenheit an. In Bayern ist die Sperrstunde gefallen. Im Landkreis Augsburg freuen sich Gastronomen darüber: "Wir begrüßen den Öffnungsschritt", sagt Caroline Kalchschmid. Sie und ihr Mann Martin betreiben die Schlemmerhütte in Langweid. Für den Schutz vor Corona sehen die Wirte die Sperrstunde kritisch. Denn ob die Menschen nun bis 22 Uhr oder eine Stunde länger bleiben, würde aus Infektionssicht keinen großen Unterschied machen.

