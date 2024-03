Spiele drinnen und draußen, früher und heute

Erinnern Sie sich noch an die Geschichte über den Lego-Investor aus Gablingen? Wir wollen wissen, was Sie spielen.

Mit Kreide ein paar Kästen auf die Straße malen, mit Würfeln die Schwester ärgern oder mit Hypotheken die Eltern abzocken... Jedes Jahr kommen neue Spiele auf den Markt. Parallel dazu bleiben Klassiker wie "Mensch, ärgere Dich nicht" oder "Monopoly" gefragt.

Welches Spiel ist Trend, welches Kult?

Wir wollen wissen: Was haben Sie früher als Kind gespielt? Egal, ob draußen auf der Straße oder drinnen mit Freunden. Und was ist heute der Trend für Groß und Klein?

Schreiben Sie uns an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Hängen Sie auch gerne Fotos von Spieleabenden oder bunt bemalten Straßen dran. Wir möchten alle Ideen in den Osterferien veröffentlichen, um auch anderen Leserinnen und Lesern in den Ferien Spaß zu bereiten. (AZ)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Lesen Sie dazu auch