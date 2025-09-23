Sportgala des Landkreises Augsburg: Ehrungsvorschläge werden noch entgegengenommen

Jedes Jahr werden im Rahmen der Sportgala des Landkreises Augsburg Sportlerinnen und Sportler für ihre verdienstvollen Leistungen aus dem Vorjahr geehrt. Noch bis Montag, 1. Dezember, können alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Kommunen ihre Vorschläge einreichen, welche Athletinnen und Athleten im Rahmen der nächsten Ehrungsveranstaltung im Frühjahr 2026 ausgezeichnet werden sollen. Zur Ehrung berechtigt sind Sportlerinnen und Sportler, die im Landkreis Augsburg wohnen und/oder einem Verein im Landkreis Augsburg angehören. Geehrt wird ab dem bayerischen Meistertitel. Die Einreichung der Ehrungsvorschläge erfolgt digital unter www.landkreisaugsburg.de/sportgala.

