Sportlicher Doppelpack: Zwei Sportredakteure für das Augsburger Land

Seit Kurzem gibt es wieder zwei Sportredakteure für das Augsburger Land. Seit 1. Februar dabei ist Sebastian Richly. Für ihn ist es eine Rückkehr zu den journalistischen Wurzeln. Gemeinsam mit Piet Bosse kümmert er sich künftig um den Lokalsport sowie alles rund um den Holzwinkel im Nordwesten des Landkreises.

Sebastian Richly ist im Süden des Landkreises in Klosterlechfeld aufgewachsen. Der 38-Jährige absolvierte 2013 ein mehrmonatiges Praktikum bei der Schwabmünchner Allgemeinen. Nach seinem Volontariat in Friedberg und im Haupthaus der Augsburger Allgemeinen in Lechhausen, wechselte er 2017 als Sportredakteur nach Aichach. 2020 kehrte er nach Friedberg zurück und kümmerte sich fortan um den Lokalsport im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg. So hatte er zahlreiche Berührungspunkte mit den Vereinen im Augsburger Land.

Richly wohnt mittlerweile in Augsburg und spielt in seiner Freizeit Fußball im Verein. Der gebürtige Münchner kümmert sich neben dem Sport auch um die Region Holzwinkel im Nordwesten des Landkreises. Auch in Sachen digitaler Berichterstattung möchte er Akzente setzen. Viele Jahre war er in Aichach und Friedberg als Digitalbeauftragter tätig und kümmerte sich dort um multimediale Themen. Zum Journalismus kam Richly eher zufällig. Während seines Studiums der Politikwissenschaft verfasste er Spielberichte für seinen Fußballverein. Erste Erfahrungen sammelte bei einem halbjährigen Praktikum bei Sport1 in der Onlineredaktion von ran.de.

In eigener Sache: Duo für Lokalsport und Holzwinkel

Piet Bosse ist seit Juli 2024 für den Lokalsport im ganzen Augsburger Land, also auch im Süden, zuständig. Auch der 29-Jährige wird sich zudem für die Region Holwinkel kümmern.

Zusammen mit Richly will der gebürtige Hamburger den Sport im Landkreis moderner und digitaler machen. Neben aktueller Berichterstattung wollen die beiden auch vermehrt über interessante Personen im Augsburger Land, außergewöhnliche Vereinsarbeit sowie Kuriositäten berichten. Das sportliche Duo freut sich über Anregungen, Kritiken und Hinweise zu Themen jeglicher Art.

Den Lokalsport erreichen Sie unter Telefon 0821/29821-60 sowie unter den Mailadressen sport@schwabmuenchner-allgemeine.de oder sportredaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de . Für Themen und Anliegen aus und über den Holzwinkel können Sie sich unter Telefon 0821/29821-70 oder per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de melden. (AZ)