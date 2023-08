Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Stadtberger verraten auf dem "Schwätzbänkle", was sie bewegt

Plus In Stadtbergen geht es vom Qigong direkt zum "Schwätzbänkle". Dort sprechen die Bürger auch über Themen, die in der Stadt für Aufregung sorgen.

Eines ist Gitta Epping ganz wichtig zu betonen. " Stadtbergen ist eine absolut liebenswerte Stadt, fast ein Dorf", sagt die 66-Jährige, die seit 20 Jahren hier wohnt. "Man findet hier viel Lebensqualität durch das Miteinander und das Aufeinanderschauen." Epping hat ein paar Meter vom "Schwätzbänkle" entfernt eben noch einen Qigong-Kurs geleitet. Anders als Yoga könne man diese Bewegungsform auch im hohen Alter machen, sagt sie. "Unser ältester Teilnehmer ist 95 Jahre alt."

Was Epping nicht gefällt: Dass in den letzten Jahren oft Jugendliche im Hopfengarten feiern und ihren Müll liegen lassen. Sie ist deshalb froh, dass es einen Ordnungsdienst in der Stadt gibt – auch wenn dieser zuletzt in der Kritik stand. "Da ist sicher einiges schiefgelaufen", gesteht Epping.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen