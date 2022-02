Landkreis Augsburg

Starb ein junger Mann an den Folgen der Impfung? Familie will die Wahrheit wissen

Im Netz kursiert eine Todesanzeige mit einer Textnachricht, die den Fall in Zusammenhang mit der Corona-Impfung rückt. Bewiesen ist diese Vermutung aber bislang nicht.

Plus In sozialen Netzwerken wird der Tod eines 33-Jährigen in Zusammenhang mit seiner Corona-Impfung gebracht. Urheber der Vermutung ist der Vater. Wie stichhaltig ist sie?

Von Philipp Kinne

Ein 33-Jähriger soll im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung gestorben sein. Das zumindest lässt eine Textnachricht vermuten, die in sozialen Netzwerken tausendfach geteilt wurde. Zusammen mit der Anzeige zum Tod des jungen Mannes macht sie aktuell die Runde. Zunächst wurde davon ausgegangen, die Nachricht ohne Quellenangabe sei gefälscht worden. Nun räumt der Vater des Verstorbenen ein, den Text selbst verfasst zu haben. Dass ein Foto dieser emotionalen Nachricht den Weg in die Öffentlichkeit findet, habe er allerdings nie gewollt, versichert der Mann. Bewiesen ist ein Zusammenhang zwischen dem Tod seines Sohnes und der Impfung nämlich nicht.

