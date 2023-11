Starker Wind sorgt für Blechschäden im Augsburger Land

Die Zusmarshauser Polizei meldet mehrere Sturmschäden nach dem starken Wind am Sonntag. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Wegen des starken Winds im Sonntag kam es im Bereich der Zusmarshauser Polizei zu mehreren Sturmschäden. Die Polizei berichtet von drei Sachschäden am Sonntagnachmittag. Gegen 13.30 Uhr flog demnach ein durch den Wind herausgerissener Pavillon auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug in der Ganghofer Straße in Welden. Der Sachschaden liegt in diesem Fall bei etwa 1000 Euro.

In Dinkelscherben fällt ein Bauzaun auf ein Auto

Gegen 14.40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sämtliche Sperrschilder im Bereich der Baustelle am Rewe-Markt in Maingründel durch den Wind umgeworfen wurden. Sachschaden entstand in diesem Fall nicht. Bauhofmitarbeiter kümmerten sich um die Schilder.

Kurz darauf, gegen 15.20 Uhr, fiel in der Schäfflerstraße in Dinkelscherben ein Bauzaun auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Sachschaden: rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. Zudem sind weitere 1000 Euro Sachschaden zu verzeichnen, nachdem ein anderes Fahrzeug den liegenden Bauzaun überfahren hatte. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um den Bauzaun, berichtet die Polizei. (kinp)