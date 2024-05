Startchancen-Programm ohne Schulen aus dem Landkreis

Der Bund will sogenannte Brennpunktschulen mit Geld fördern. Auswahlkriterium ist ein Sozialindex. Der Landkreis Augsburg ist nicht vertreten.

Das Startchancen-Programm von Bund und Ländern unterstützt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder. Wie das Schulamt des Landkreises Augsburg jetzt auf Anfrage mitteilt, wurden dafür jedoch keine Schulen aus dem Augsburger Land ausgewählt. Bayernweit sind 100 Schulen dabei, allein zehn aus der Stadt Augsburg. Auch Städte wie Neu-Ulm, Kempten und Kaufbeuren sind in dem Programm vertreten.

Das Startchancen-Programm will die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland unterstützen. Auf zehn Jahre verteilt sollen dabei jährlich 4000 Schulen mit am Ende insgesamt 20 Milliarden Euro unterstützt werden, um etwa einen Raum für die Mittagsbetreuung herzurichten oder zusätzliches Personal für multiprofessionelle Teams anzustellen. Ausgewählt werden die Schulen dabei nach einem Sozialindex. Darin bewertet wird unter anderem der Anteil an sozial benachteiligten Kindern, etwa durch Migrationshintergrund oder Eltern ohne akademischen Abschluss. Die geförderten Schulen aus der Stadt Augsburg liegen demnach überwiegend im Stadtteil Oberhausen sowie Lechhausen und auch Bärenkeller. Nach Ablauf der zehn Jahre muss der Nutzen für die Kinder dokumentiert werden.

Schulen aus dem Landkreis könnten in den nächsten Jahren dazukommen

Vor diesem Hintergrund hält der fachliche Leiter des Schulamts Augsburg-Land, Thomas Adleff, diese Wahl für "durchaus nachvollziehbar. Soweit uns bekannt, sollen bis zum Endausbau von etwa 580 Schulstandorten in Bayern aber auch andere Faktoren aus dem Gesamtkontext der Schule einbezogen werden; möglicherweise ist dann auch eine Schule aus unserem Landkreis dabei."

