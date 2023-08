Landkreis Augsburg

Staudenbahn: Schon einmal beerdigt, aber nie ganz verschwunden

Plus Schon 1912 rollten Züge durch die Stauden. Die Strecke gibt es noch immer, viel los ist dort aber nicht. Das soll sich ändern. Weggefährten der Staudenbahn erinnern sich.

Von Philipp Kinne

Beerdigt wurde die Staudenbahn schon vor mehr als 30 Jahren. Alte Aufnahmen zeigen, wie Sargträger am Augsburger Hauptbahnhof einen Kranz niederlegen. Gerade hatte die letzte Betriebsfahrt stattgefunden. Hubert Teichmann war damals auch schon mit dabei. Seither kämpft er dafür, dass das Bähnle wieder auf den Gleisen quer durch die Stauden fährt. Es ist ein Kampf mit Höhen und Tiefen. So richtig auferstanden ist die Straßenbahn in all den Jahren nicht. Auch, wenn Teichmann heute sagt: "Es waren mehr Höhen als Tiefen." Die Staudenbahn fuhr seither nie in einem Takt, der mit der viel befahrenen Strecke zwischen Augsburg und Ulm vergleichbar wäre. Wird sich das jemals ändern?

Reaktivierung der Staudenbahn: 2027 soll es so weit sein

Die Vision einer Bahn, die täglich mehrmals auf den Gleisen in Richtung Stauden fährt, war jedenfalls lange nicht mehr so greifbar wie heute. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm übernehmen ab September den Betrieb des nördlichen Teils der Strecke. Als Streckenbetreiber wollen die Stadtwerke dann erste Fördermittel beantragen. Denn noch fehlt es am notwendigen Geld, damit tatsächlich regelmäßig viele Züge über die Gleise rollen. Die nötigen Investitionen in die Strecke belaufen sich nach Angaben der Stadtwerke auf 37 Millionen Euro. Bezahlt werden soll das im Wesentlichen mit Geld vom Bund. Läuft alles nach Plan, könnte die Staudenbahn Anfang 2027 wieder ihren Dienst aufnehmen. Stündlich sollen die Züge dann von Langenneufnach Richtung Augsburg und zurückfahren.

