Wasserversorgung in den Stauden: Kosten steigen im neuen Jahr moderat an

Der Kubikmeterpreis bei Staudenwasser muss um 17 Cent pro Kubikmeter angehoben werden. Für den Anstieg gibt es mehrere Gründe.

Nach vier Jahren werden die Gebühren in den Gemeinden und Städten der Stauden-Wasserversorgung steigen. Das hat der Zweckverband in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Staudenwasser versorgt rund 37.000 Einwohner in den Landkreisen Augsburg, Günzburg und Unterallgäu.

Grund für die Erhöhung sind die Energiekosten, die sich trotz Preisbremse zuletzt verdoppelt hatten. Die Beitragsanpassung tritt ab 1. Januar 2024 in Kraft und soll die Gebühren für vier Jahre stabil halten. Abnehmer, die im Stauden-Versorgungsnetz wohnen, werden damit laut Verband allerdings nur moderat belastet.

Für die Staudenwasser-Kunden wird sich die Gebühr pro Kubikmeter Wasser von 88 Cent auf 1,05 Euro erhöhen. Da auch die Grund- und Zählergebühren angehoben werden, ist laut Zweckverband bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 140 Kubikmetern mit einer monatlichen Mehrbelastung von 2,73 Euro zu rechnen. Die Kostensatzung musste an das bayerische Kostenverzeichnis angepasst werden. Notwendig geworden war dies auch wegen der gestiegenen Energiekosten und der höheren Ausgaben für Personal, Material und Dienstleistungen.

Weniger Energiekosten durch drei neue Pumpen im Staudenwasser-Verband

Die Energiekosten habe der Verband bereits um 15 Prozent gesenkt, konnte er auf seiner jüngsten Verbandsversammlung berichten. Möglich gemacht habe dies die Ertüchtigung des Maschinenhauses und der Einbau von drei neuen Pumpen. Bei der Berechnung der neuen Preise sei man, so der Verband, einen Mittelweg zwischen der notwendigen Erhöhung und den Interessen der Abnehmer gegangen und sehe das Ergebnis als sozialverträglich an. Trotz Gebührenerhöhung gehöre man im direkten Vergleich mit zu den günstigsten Wasserversorgern.

Zum Staudenwasser-Zweckverband, einem kommunalen Eigenbetrieb ohne Gewinnabsicht, gehören inzwischen 21 Städte, Märkte und Gemeinden in den Landkreisen Augsburg, Günzburg und Unterallgäu. Der Verband wurde 1967 gegründet und gibt nach eigenen Angaben aktuell 2,34 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr an seine Tarifkunden ab. Damit ist er an seine Kapazitätsgrenze gekommen und bleibt nur knapp unter den wasserrechtlich bis 2027 zugesicherten 2,55 Millionen Kubikmetern. Wie berichtet, wurde Kutzenhausen als letzte Gemeinde aufgenommen. Ustersbach konnte wegen seiner veralteten Infrastruktur nicht beitreten, so Staudenwasser-Geschäftsleiter Armin Drexl. Die Gemeinde werde aber solange vom Zweckverband in einer Art Notversorgung Wasser beziehen können, bis sie ihr Netz ertüchtigt habe.

Für Hausbesitzer in Ustersbach wird es teuer

Die Wasserversorgung war vor wenigen Wochen auch Thema auf der Bürgerversammlung in Ustersbach. Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten, erklärte Bürgermeister Willi Reiter, würden sich die hohen Investitionen auszahlen, „dann können wir unser Wasser an den Zweckverband Staudenwasser liefern“. Da Ustersbach keine Rücklagen besitze, müssten die Kosten für die neue Aufbereitungsanlage, wie zuletzt berichtet, über eine hundertprozentige Umlage von den Einwohnern finanziert werden. „Ich habe Verständnis für den Unmut, die Entscheidung war für die Gemeinde aber alternativlos“, betonte Reiter, denn die Aufnahme in den Zweckverband sei nicht möglich gewesen und der Bau eines neuen Brunnens wäre nicht günstiger ausgefallen. Für ein Grundstück von 600 Quadratmetern mit einer Geschossfläche von 200 Quadratmetern werde ein Betrag von rund 3000 Euro fällig.

Diese Orte werden mit Staudenwasser versorgt 1 / 4 Zurück Vorwärts 21 Städte, Märkte und Gemeinden in den Landkreisen Augsburg, Günzburg und Unterallgäu werden von dem Wasserversorger beliefert.

Landkreis Augsburg: Bobingen mit den Stadtteilen Burgwalden, Kreuzanger, Reinhartshausen und Waldberg; Fischach mit den Ortsteilen Aretsried, Elmischwang, Heimberg, Itzlishofen, Lehnersberg, Reitenbuch, Siegertshofen, Todtenschläule, Tronetshofen und Wollmetshofen; Großaitingen mit den Ortsteilen Reinhartshofen, Hardt und Gnadental; Hiltenfingen mit den Ortsteilen Hiltenfingen und Goldene Weide; Kutzenhausen mit Maingründel; Langenneufnach mit den Ortsteilen Langenneufnach, Zieglerhöfe, Habertsweiler, Unterrothan und Bucherhof; Langerringen mit Gennach; Mickhausen mit den Ortsteilen Mickhausen, Grimoldsried, Schweinbachhöfe, Münster, Kelchsried und Rielhofen; Mittelneufnach mit Reichertshofen; Scherstetten mit den Ortsteilen Scherstetten, Erkhausen, Konradshofen und Hilpoldsberg; Schwabmünchen mit den Stadtteilen Leuthau, Birkach, Klimmach und Schwabegg; Walkertshofen mit den Ortsteilen Walkertshofen, Oberrothan, Gumpenweiler, Hölden und Ebrach sowie Wehringen mit den Ortsteilen Wehringen und Auwald-Siedlung.

Landkreis Günzburg: Aichen mit den Ortsteilen Aichen, Ruhfelden, Bernbach, Obergessertshausen und Memmenhausen; Krumbach mit den Stadtteilen Attenhausen, Edenhausen und Krumbad sowie Ziemteshausen mit den Ortsteilen Lauterbach und Hellersberg.

Landkreis Unterallgäu: Eppishausen mit Eppishausen, Könghausen, Aspach, Weiler, Aufhof, Ellenried, Klenkerhöfe, Lutzenberg, Weißhof und Mörgen; Ettringen mit den Ortsteilen Traunried, Aletshofen, Forsthofen, Höfen und Oberhöfen; Kirchheim mit den Ortsteilen Kirchheim, Derndorf, Tiefenried und Spöck; Markt Wald mit den Ortsteilen Markt Wald, Oberneufnach, Anhofen, Steinekirch, Schnerzhofen, Bürgle und Immelstetten sowie Pfaffenhausen mit Pfaffenhausen.

Dass dieser Betrag nicht, wie zuvor geplant, innerhalb von zwei Jahren abbezahlt werden könne, bedauerten viele Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. „Die Zahlung ist nur innerhalb der Bauzeit zulässig“, erklärte Kämmerin Marina Fischer. Die Bauzeit der Aufbereitungsanlage beginne Mitte bis Ende 2024 und sei bis März 2025 abgeschlossen. Deshalb müsste die Zahlung vierteljährlich in vier Raten ab Mitte Juni 2024 erfolgen.

Zulässig ist nur eine Ratenzahlung

Die letzte Rate sei zum 15. Februar 2025 zu entrichten. Andere Zahlungsvarianten, wie zum Beispiel durch eine Einmalzahlung am Ende der Bauzeit, seien wegen der Kreditaufnahme nicht zulässig, antwortete Fischer auf Rückfragen einiger Gemeinderäte. Bei Härtefällen sei eine Einzelfallprüfung möglich, allerdings wie üblich bei Offenlegung der finanziellen Situation. Der Gemeinderat genehmigte das Ratenzahlungsverfahren mit einer Gegenstimme. Die Bürger können mit den Bescheiden im Laufe des Frühjahrs rechnen.