Sternenweg, Märchen und Glühwein: Hier gibt es noch ein wenig Weihnachten

Plus Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, doch es gibt noch Gelegenheiten für einen "Weihnachts-Nachschlag". Das ist in Gersthofen, Neusäß und Stadtbergen geboten.

Die Feiertage liegen zwar hinter uns, doch mit der Weihnachtsstimmung muss noch nicht Schluss sein. Im Landkreis Augsburg finden mehrere Veranstaltungen statt, die unter der Überschrift " Weihnachten" laufen. Hier ein paar Tipps für schöne Unternehmungen in den Ferien: