Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Sternsinger im Augsburger Land ziehen wieder von Haus zu Haus

Im Augsburger Land sind besonders am Dreikönigstag wieder viele Sternsinger unterwegs. In den vergangenen Jahren fiel die Tradition wegen Corona oft flach.

Plus In den vergangenen Jahren fand die Tradition nur in abgespeckter Version statt. Nun starten die Sternsinger wieder durch - doch mancherorts fehlt der Nachwuchs.

Von Philipp Kinne

Kinder und Jugendliche, die als Sternsinger von Haus zu Haus laufen - eigentlich ist das ein ganz normales Bild am Dreikönigstag im Augsburger Land. In diesem Jahr kann dieses Bild als ein Stück Normalität angesehen werden, das nach Jahren der Einschränkungen wieder zurückkehrt. Denn zuletzt mussten die Sternsinger kreativ werden. Die einen verschickten online Grußbotschaften per Video, andere ließen die Sternsingeraktion ganz ausfallen. Umso mehr freuen sich die Beteiligten, nun wieder voll durchstarten zu können - doch in einigen Orten fehlt es an Sternsinger-Nachwuchs.

