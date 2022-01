Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Sternsinger im Landkreis Augsburg gehen wegen Corona neue Wege

Nach der Aussendung durch Pfarrer Dr. Florian Kolbinger machten sich die 15 Ministranten und Ministrantinnen in drei Gruppen in Ettelried auf den Weg.

Plus Die Sternsinger-Tradition zum Jahreswechsel ist auch dieses Jahr von der Pandemie betroffen. In einigen Orten fällt es aus. Andere passen die Aktion an.

Von Bianca Dimarsico

In drei Gruppen von je fünf Kindern und Jugendlichen liefen die Sternsinger schon am Sonntag in Ettelried von Haus zu Haus. Das Motto im Dinkelscherber Ortsteil dieses Jahr: "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Im vergangenen Jahr war das Sternsingen aufgrund der Pandemie vollständig verboten. Alfred Erdt ist Mitglied im Pfarrgemeinderat Ettelried und hilft seit sechs Jahren bei der Organisation der Sternsinger-Aktion. "Wir haben lange überlegt, ob wir das dieses Jahr überhaupt machen sollen", erzählt er. Nicht nur dort läuft die Tradition in diesem Jahr etwas anders ab.

