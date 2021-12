Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Stieftochter missbraucht: "Er hat ihr Vertrauen dermaßen ausgenutzt"

Plus Immer wieder missbraucht und schlägt der 39-Jährige das Mädchen. Im Gefängnis soll der Mann aus dem Landkreis Augsburg nun eine Therapie machen.

Von Marco Keitel

Aus der Zelle führten zwei Justizbeamte den 39-jährigen Angeklagten aus dem nördlichen Landkreis Augsburg in den Gerichtsaal. In einer Zelle wird der Mann auch die nächsten Jahre verbringen. Am Mittwoch wurde er vor der Jugendkammer des Landgerichts wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Körperverletzung verurteilt. Richter Lenart Hoesch und die beiden Schöffen entschieden sich dabei mit ihrem Urteil ziemlich genau für die Mitte zwischen den Forderungen der beiden Verteidiger und der Forderung der Staatsanwältin.

