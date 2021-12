Stieftochter missbraucht: Staatsanwältin fordert fast zehn Jahre Haft

Plus Sexuell missbraucht und geschlagen haben soll ein 39-Jähriger aus dem Kreis Augsburg seine Stieftochter. Er muss wohl lange ins Gefängnis. Das sind die Plädoyers.

Eine lange Zeit im Gefängnis erwartet voraussichtlich einen 39-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Augsburg. Staatsanwältin Melanie Koch forderte vor der Jugendkammer des Landgerichts eine Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten für Körperverletzung, sexuellen Missbrauch und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Wie wir berichteten wird dem Angeklagten vorgeworfen, seine damalige Stieftochter, nachdem sie mit ihrer Mutter zu ihm in die Wohnung gezogen war, über Monate oder sogar Jahre hinweg sexuell missbraucht und als Strafe schon für Kleinigkeiten geschlagen zu haben.