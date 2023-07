Nach einem heißen Wochenende liegt die Singoldwelle in Schwabmünchen momentan vorn. Noch bis zum Ende der Woche können Sie abstimmen.

Bestes Freibadwetter im Augsburger Land: Bei heißem Sommerwetter ist die Sehnsucht nach einer Abkühlung bei vielen groß. Das Augsburger Land bietet dafür eine breite Auswahl an Freibädern. Unserer Redaktion möchte wissen: Welches der Bäder im Landkreis gefällt Ihnen am besten? Noch bis zum Freitag, 14. Juli, können Sie abstimmen.

Voting: Welches ist das beste Freibad im Augsburger Land?

Nach dem vergangenen Wochenende steht aktuell das Freibad Singoldwelle in Schwabmünchen an der Spitze untereres Votings. Vielleicht liegt das an der 58 Meter langen Rutsche oder am Wildwasserkanal. Doch auch die anderen Freibäder im Augsburger Land haben eine Menge zu bieten. Gut möglich also, dass sich bei der Abstimmung in den kommenden Tagen noch etwas tut.

7 Bilder Stimmen Sie ab: Welches ist das beste Freibad im Augsburger Land? Foto: Dominik Durner (Archivbild)

In den kommenden Tagen haben Freibadfans angesichts der hohen Temperaturen noch ausreichend Gelenheit die verschiedenen Bäder im Augsburger Land zu testen. Die ganze Woche über sind viel Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad vorhergesagt. Zwischendurch kann es zu Hitzegewittern kommen. (kinp)