Stimmen Sie ab: Welches ist das schönste Maibaum-Bild?

Wir hatten unsere Leserinnen und Leser dazu aufgefordert, uns ihr bestes Maibaum-Foto zu schicken. Nun können Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Jetzt sind Sie an der Reihe: Über zwei Dutzend Leserinnen und Leser aus dem Landkreis Augsburg sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns ein Maibaum-Foto geschickt. Welches das schönste ist, entscheiden Sie.

Die Aufgabe war nicht nur, einen besonders imposanten Maibaum zu fotografieren. Es ging auch darum, ihn möglichst kreativ abzubilden: über eine ungewöhnliche Perspektive, bei besonderen Lichtverhältnissen oder mit einem bemerkenswerten Detail am Baum.

Unsere Leserinnen und Leser haben uns viele kreative Vorschläge geschickt - ob aus der Nähe oder mit der Drohne aus luftiger Höhe. Mal ragt der Baum in einen strahlend blauen Himmel, mal wurde er bei Sonnenuntergang fotografiert. In vielen Gemeinden hat ihn die freiwillige Feuerwehr gestaltet und aufgestellt, in Kutzenhausen haben sogar die Krippenkinder mitgeholfen. Und im Mickhauser Ortsteil Zirken übernimmt die Baumwache ein Kater.

Voting zum schönsten Maibaum-Bild: Stimmen Sie hier ab

25 Bilder Das sind die Maibaum-Bilder unserer Leser Foto: Fabian Wenninger

Der Brauch, zum 1. Mai einen geschälten und geschmückten Baum aufzustellen, entwickelte sich in Deutschland im 16. Jahrhundert. Der Maibaum steht für Gedeihen und Wachstum, für Glück und Segen. Seit dem 18. Jahrhundert werden am Maibaum neben Kränzen und Bändern kleine Tafeln an Querbalken angebracht. Darauf sind neben Betrieben auch die Kirche, das Rathaus und die Schule vertreten.

