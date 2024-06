Landkreis Augsburg

Storchennachwuchs fällt dem Dauerregen zum Opfer

Plus Die Jungstörche im Nordwesten des Landkreises haben den unendlichen Regen und die niedrigen Temperaturen nicht überlebt. Eine traurige Bilanz.

Von Katja Röderer

Traurige Nachrichten für alle Storchenfans im Augsburger Land: Der Dauerregen ist auch für Familie Adebar zur Katastrophe geworden. Kaum ein Jungstorch hat das nasskalte Wetter in den vergangen Tagen überlebt. Dabei war die Freude vielerorts so groß gewesen.

Die Störche in Welden kämpften um ihren Nachwuchs im Dauerregen. Foto: Screenshot/markt Welden

Ganz besonders in Welden, wo sich in diesem Frühling zum ersten Mal überhaut ein Storchenpaar niedergelassen hatte. Die kleinen Störche waren Mitte Mai auf dem alten Baumstamm beim Festplatz geschlüpft. Sie hatten sogar ein Kuscheltier im Nest. Noch an Fronleichnam standen und saßen sie recht zufrieden in ihrem Nest, wie die letzten Bilder der Kamera zeigen. Doch dann setzte der Regen ein und das Drama nahm seinen Lauf. Zu sehen sind Fotos, auf denen die völlig durchnässten Elternstörche auf jede erdenkliche Weise versuchen, ihren Nachwuchs vor Nässe und Kälte zu schützen. Trotzdem überlebte kein Jungtier diese Zeit. Weldens Bürgermeister Stefan Scheider berichtet, dass eines der Elterntiere den Eindruck erweckt habe, nicht ganz gesund zu sein. Zuletzt habe er nur noch einen erwachsenen Storch auf dem leeren Nest sitzen sehen. Die Kamera sei inzwischen abgeschaltet worden, so der Bürgermeister.

