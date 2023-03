Strahlung bei Wildschweinen ist im Augsburger Land so niedrig wie nie

Plus Ein ehemaliger Strahlenschutzbeauftragter warnt vor Tausenden verstrahlten Wildschweinen. "Hanebüchen" nennt das der Forstbetrieb Zusmarshausen und zeigt Beweise.

Der furchtbare Atomunfall von Tschernobyl jährt sich im nächsten Monat zum 37. Mal. Doch immer noch wirkt sich der radioaktive Fallout vor allem im westlichen Teil des Augsburger Landes aus. Sichtbar wird dies bei jedem erlegten Wildschwein, das beispielsweise in eine der drei Messstellen der Staatsforsten in Zusmarshausen, Biburg oder Bergheim auf Strahlung untersucht wird. 122 Tiere im Bereich des Zusmarshauser Betriebs waren im vergangenen Jagdjahr 2021/2022 so stark mit Radiocäsium belastet, dass sie der Tierkörperbeseitigung zugeführt werden mussten. Ein ehemaliger Strahlenschutzbeauftragter für Radioaktivität schlägt nun Alarm. Er warnt davor, dass auch in Schwaben Tausende Wildschweine ohne Messung in den Handel gelangen. Forstbetriebsleiter Hubert Droste ist selbst Jäger und bezeichnet diese Aussage als "hanebüchen".

Schließlich sollen angeblich laut dem ehemaligen Strahlenschutzbeauftragen – bezogen auf die drei Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben – extrem viele Wildschweine ohne vorherige Messung verzehrt werden. Er spricht von rund 11.000 Wildschweinen. "Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie diese Zahl hergeleitet wurde. Ich halte es für unverantwortlich, solche Behauptungen in den Raum zu stellen und die Verbraucher zu verunsichern", sagt Droste. Fakt sei, dass dort, wo es keine Strahlenbelastung gebe, auch nicht beprobt werden müsse. Das gelte für große Teile Bayerns wie den Spessart, die Rhön und den Jura, wo 1986 kein Fallout niedergegangen ist oder das radioaktive Cäsium zwischenzeitlich ausgewaschen wurde. "Das trifft für unsere Region leider nicht zu." Aus diesem Grund wird beim Forstbetrieb jedes Stück Wildschwein beprobt, bevor es in den Handel gelangt. "Nur so können wir sicherstellen, dass wir den von der EU vorgegebene Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm einhalten."

Staatsforsten Zusmarshausen hat mit die höchste Messquote

Die Ergebnisse und der Umfang der Beprobung werden im Internet für alle Forstbetriebe der Bayerischen Staatsforsten veröffentlicht. Im Jagdjahr 2021/2022 wurden im Bereich der Staatsforsten Zusmarshausen 431 Wildschweine erlegt. Davon wurden bei 393 Tieren Proben entnommen und untersucht. Das Ergebnis: 223 Tiere hatten eine Strahlung von weniger als 300 Becquerel, bei 48 Proben lag der Wert zwischen 300 und 600 und 122 Wildschweine hatten eine Strahlung von mehr als 600 Becquerel. Somit wurden 91 Prozent der erlegten Strecke überprüft. Dass die Quote keine 100 Prozent beträgt, hat einen einfachen Grund: Die nicht getesteten 38 Wildschweine waren von vornherein nicht verwertbar, da sie beispielsweise bei Wildunfällen getötet wurden. Die Staatsforsten in Zusmarshausen haben demnach mit die höchste Quote an Radiocäsium-Messungen aller 51 Forstbetriebe in Bayern. Auch dies hat einen Grund.

Schadensausgleich für verstrahle Wildschweine wird vom Landratsamt nach der Ausgleichsrichtlinie des Atomgesetzes geprüft und an das Bundesverwaltungsamt in Köln weitergeleitet.

Die Anzahl der Anträge werden pro Jagdjahr erfasst: 2018/2019 waren es 427 Anträge. 2019/2020: 551 Anträge. 2020/2021: 711 Anträge. 2021/2022: 472 Anträge. 2022/2023: Aktuell 548 Stück; das Jagdjahr endet erst am 31. März.

Über das Antragsverfahren informiert das Landratsamt Augsburg auch auf seiner Homepage unter dem Punkt: Schadensausgleich nach dem Atomgesetz.

Die Höhe der Erstattung betrug laut Bundesverwaltungsamt Stand April 2020: 102,26 EUR für Frischlinge und 204,52 EUR für sonstiges Schwarzwild. (thia)

"Der Fallout hat damals besonders die Westlichen Wälder getroffen", erklärt Droste. Im Bereich Spessart oder Rhön sei der radioaktive Niederschlag hingegen so gering gewesen, dass dort Messungen nur stichprobenartig durchgeführt werden müssen. Im Augsburger Land aber sorgt vor allem ein bei Wildschweinen beliebter Leckerbissen für immer wieder hohe Strahlenwerte: der Hirschtrüffel. Diese Pilzgattung bildet einen unterirdisch wachsenden Fruchtkörper. Aufgrund der Halbwertszeit von mehr als 30 Jahren finden sich noch heute erhöhte Cäsium-137 Kontaminationen in diesen Pilzen und gelangen so über die Nahrungsaufnahme auch in die Wildschweine. Je nachdem, wie es um die Futterlage eines Jahres bestellt ist, entwickelt sich dann der Grad der Verstrahlung. Und hier hat sich die Trockenheit im vergangenen Sommer sogar positiv ausgewirkt. Für das aktuelle Jagdjahr liegt die Quote der verstrahlten Wildschweine am Forstbetrieb bei unter zehn Prozent, so niedrig wie noch nie.

Wildschweine scheiden Cäsium auch auf natürlichem Wege aus

"Da es ein heißer Sommer mit wenig Regen war, haben sich auch weniger Hirschtrüffel gebildet", vermutet Droste. Stattdessen hätte sich das Schwarzwild verstärkt mit Mais, Würmern oder Engerlingen ernährt. Sichtbarer Beleg sind die vielerorts umgewühlten Acker- und Wiesenflächen. Hinzu kommt das Phänomen der "biologischen Halbwertszeit". Dies bedeutet, dass auch Wildschweine auf natürlichem Wege die Hälfte der aufgenommenen Menge eines bestimmten Stoffes, in dem Fall Cäsium, wieder ausscheiden. "Andernfalls wäre ja jedes ältere Wildschwein überhaupt nicht mehr genießbar", so Droste. Entwarnung gibt es auch von der Jägervereinigung Augsburg.

"Ich bin mir vollkommen sicher, dass jedes Stück Fleisch, das in den Handel kommt, auch zuvor untersucht wurde", sagt Kreisvorsitzender Hans Fürst. Eine Untersuchung des Schwarzwilds sei stets im Interesse eines jeden Jägers, zumal er im Fall einer Entsorgung eine Entschädigung bekommt. Für jedes Stück Schwarzwild zahlt der Bund bis zu 200 Euro. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben die Jäger nach einer aktuellen Aufstellung der Regierung knapp fünf Millionen Euro als Entschädigung bekommen.