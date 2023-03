Streik und Baustellen: Darauf müssen sich Bahnfahrende einstellen

Ab kommenden Montag, 27. März, fallen wieder zahlreiche Züge aus. Neue Einschränkungen auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth.

Die kommende Woche wird hart für die Zugpendler in der Region. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben für Montag, 27. März, einen deutschlandweiten Streik angekündigt, der auch Folgen für den Zugverkehr haben könnte. Darauf weist die Bayerische Regiobahn (BRB) hin.

Selbst wenn private Bahnunternehmen verschont würden, ist es laut BRB für eine Entwarnung zu früh. Denn: Sollten Mitarbeitende der Deutschen Bahn, die für Infrastruktur und Bahnbetrieb unerlässlich sind, streiken, könnte laut BRB kein Zugverkehr stattfinden.

Züge zwischen Augsburg und Donauwörth fallen aus

Dabei ist die Situation speziell auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth schon schwierig genug. Dort sorgen mehrere Baustellen seit Wochen für Zugausfälle und Behinderungen. Das dürfte sich noch mehrere Monate lang hinziehen, wobei die detaillierten Entwicklungen nur nach und nach bekannt werden.

Das ist der aktuelle Stand: Nicht nur am letzten Märzwochenende wird auf der Strecke für Go-Ahead kein Zugverkehr möglich sein, sondern auch am darauffolgenden Wochenende vom 1. bis zum 3. April ist die Strecke gesperrt - also in diesem Fall über das Wochenende hinaus auch den gesamten Montag.

Ursache sind Oberleitungsarbeiten in Meitingen und Gleiserneuerungen in Treuchtlingen-Pleinfeld der DB Netz. Für Bahnfahrende bedeutet das: Zwischen Augsburg und Donauwörth auf den Linien RE80, RE89 und RB87 folgende "Fahrplanabweichungen":

Vom 1. April bis 3. April (Sa+So+Mo) entfallen alle Züge zwischen Augsburg und Donauwörth. Alle ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt.

Zugausfälle in der kommenden Woche

Zwischen 27. März bis 31. März und am 4. April kommt es auf der Strecke Donauwörth nach Augsburg zu Ausfällen in den Morgen- und Abendstunden. Auf der Strecke Augsburg nach Donauwörth entfällt der Halt Langweid (Lech). Fahrgäste mit Fahrtziel Langweid steigen in Gablingen in den SEV-Bus nach Langweid um. Fahrgäste, die von Langweid Richtung Donauwörth fahren möchten, müssen zunächst die Züge der Gegenrichtung nutzen und dann in den gewohnten Zug in Gablingen umsteigen. (AZ)