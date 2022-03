Streit im Kreistag: Schappin überrascht über Sailers "Anfeindung"

Zuerst hatte Melanie Schappin (FW) dem Landrat vorgeworfen, zu teuer zu bauen. Das wollte er so nicht stehen lassen. Nun fühlt sich die Fraktionsvorsitzende angegriffen.

Überrascht zeigt sich die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landkreis Augsburg Melanie Schappin nun in einer Pressemitteilung über die Erregung des Landrats Martin Sailer nach der Haushaltsrede in der vorvergangenen Woche. "Dass man in einem freien Land dermaßen angegangen und angefeindet wird, wenn man einen legitimen politischen Standpunkt vertritt, finde ich bedenklich. Letztlich haben die Freien Wähler nur aufgezeigt, dass die nächsten Jahre in vielen Bereichen große Aufgaben auf den Landkreis zukommen werden, und daher zu mehr Sparsamkeit angemahnt", so Schappin.

Die Freien Wähler begrüßten und unterstützten grundsätzlich Investitionen in die Zukunft des Landkreises und stünden hinter jedem geplanten Bauwerk, so Schappin in der Pressemitteilung weiter: "Es muss aber nicht jedes Projekt ein Leuchtturm werden." Unseriös empfindet es Schappin nun, wenn der Landrat ihr unterstellt, "in die Luft zu plaudern". Es ist zwar richtig, dass es sich bei dem verbauten Eschenholz um ein Geschenk der Stadt Augsburg gehandelt hat, aber zur Wahrheit gehöre auch, dass die Bearbeitung dieses Holzes zum Zwecke des Einbaus, noch höhere Kosten verursacht hat, als das ursprünglich geplante Parkett.

Der Haushalt war schon vor zwei Wochen beschlossen worden

Landrat Martin Sailer hatte wenige Tage nach der Aussprache zum Haushalt im Bauausschuss des Kreistags, in dem auch Schappin anwesend war, sich gegen den Vorwurf gewehrt, er würde zu teuer bauen. Für ihre Entgegnung hatte sie sich nun wiederum einige Tage Zeit genommen. (jah)

