Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Streit statt Harmonie mit der Familie an Weihnachten? Das könnte helfen

Plus Weihnachten ist oft eine kritische Zeit für Familien. Die Oma kritisiert das Essen, die Kinder wollen nicht in die Kirche. Eine Familienberaterin gibt Tipps.

Von Steffi Brand

Auf Weihnachten freuen sich manche gar nicht so richtig. "Da gibt es immer Zoff bei uns, weil die Interessen von Jung und Alt unvereinbar sind. Was kann ich tun, um den Familienstreit zu verhindern?" In unserer Serie "Lebensfragen" geht es heute um Tipps für ein friedliches Weihnachten.

Die Sorge, dass es an Weihnachten kracht, herrscht in vielen Familien vor. Und Julia Unger, Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen, weiß auch warum: „Die Erwartungen sind zu groß.“ Am Heiligen Abend den Christbaum zu schmücken, die letzten Geschenke einzupacken, ein Menü zu kochen, das allen schmeckt, Großeltern zu besuchen und darüber hinaus auch noch an die Paten der Kinder zu denken, sei an einem Tag einfach zu viel. Darüber hinaus gilt es noch, die Vorfreude des Nachwuchses auf die Bescherung zu ertragen, die zum weiteren Stressfaktor werden könnte.

