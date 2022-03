Landkreis Augsburg

18:45 Uhr

Streit zwischen Autofahrern in Gersthofen eskaliert – diese Strafen drohen

Aggressivität äußert sich im Straßenverkehr durch vielerlei Verhaltensmuster - doch es drohen saftige Strafen. Vor kurzem gerieten zwei Autofahrer in Gersthofen aneinander.

Plus In brenzligen Situationen kochen die Emotionen hinterm Steuer schnell hoch. In Gersthofen hat ein Autofahrer aber völlig die Kontrolle verloren. Kein Einzelfall.

Von Philipp Kinne

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern in Gersthofen ist offenbar völlig eskaliert. Am Ende solle der eine dem anderen ins Gesicht gespuckt haben, berichtet die Polizei. Ein kleiner Streit ließ die Gemüter demnach dermaßen hochkochen, dass die Polizei nun ermittelt. Kein Einzelfall. Auch abfällige Gesten wie der Stinkefinger oder Schimpfwörter wie "Arschloch" sind kein Kavaliersdelikt - sondern können eine Straftat sein.

