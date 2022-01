Landkreis Augsburg

Stresstest für Gelben Sack im Video: Wie viele leere Dosen hält er aus?

Wie stabil ist der Gelbe Sack? Wir haben bei der Firma Durach in Todtenweis.die Probe aufs Exempel gemacht.

Plus Die Gelben Säcke im Augsburger Land dürfen nun auch Dosen enthalten. Wir haben überprüft, wie viele Konserven reinpassen. Wer richtig schätzt, kann einen leckeren Preis gewinnen.

Von Matthias Schalla

Das Essen hat geschmeckt, die Küche ist wieder sauber und das Geschirr verräumt. Nun müssen nur noch die leeren Dosen entsorgt werden. Und hier gibt es endlich für die Bewohner im Augsburger Land eine schnelle Lösung: Einfach in den Gelben Sack schmeißen. Der Weg zum Wertstoff hat sich seit diesem Jahr erledigt. Ab sofort dürfen sich auch Konserven und Kronkorken in der großen Plastiktüte breit machen. Doch was hält der neue Gelbe Sack überhaupt aus? Wir haben bei der Firma Durach die Probe aufs Exempel gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

