Sturmtief sorgt für umgestürzte Bäume und eine kuriose Verwechslung

Weiterhin stürmt es im Augsburger Land. Etliche Bäume stürzen um. Teilweise fällt der Strom aus. In Dinkelscherben kommt es zu einem ungewöhnlichen Einsatz.

Das Sturmtief Antonia sorgte für mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr im Augsburger Land. Besonders in der Nacht auf Montag mussten die Rettungskräfte mehrfach ausrücken. Der Wind wütete besonders in den Westlichen Wäldern. Bäume stürzten um, es kam zu einer Reihe von Autounfällen und Stromausfällen. Der starke Wind blies außerdem ein Auto von der Fahrbahn und wurde fälschlicherweise für einen Einbrecher gehalten.

Sturmtief "Antonia" sorgt für Stromausfall im Landkreis Augsburg

Wie die Polizei aus Zusmarshausen meldet, kam es am Sonntagvormittag zu einem Unfall eines Opel-Fahrers auf der B300 in Richtung Ustersbach. Auf Höhe von Maingründel soll eine Windböe den Fahrer und sein Auto erfasst haben, woraufhin er rechts von der Fahrbahn abkam. Der 35-Jährige überfuhr einen Leitpfosten, blieb aber unverletzt.

In Neusäß wurde in der Nacht gegen zwei Uhr ein Baum vom Sturm umgestürzt und landete auf einer Stromleitung. Durch die Beschädigung hatten mehrere Haushalte für kurze Zeit keinen Strom, wie die Polizei in Gersthofen mitteilte. Außerdem sei auf der Straße von Thierhaupten nach Neukirchen eine Fichte vom Wind kurz vor einem Autofahrer umgestoßen worden. Zwar flog der Baum nicht direkt auf das Auto, jedoch fuhr der Mann in die gefallene Fichte hinein. Dabei kam sein Wagen zu Schaden, er musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kuriose Verwechslung von Wind und Einbrecher in Dinkelscherben

Auch an einigen anderen Stellen im Landkreis stürzten Bäume um. Meistens rückte die örtliche Feuerwehr aus, um die Wege und Straßen wieder frei zu machen. In Gersthofen war das jedoch nicht mehr nötig. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, um einen umgestürzten Baum von der Straße zu räumen, kam ihnen ein ansässiger Landwirt zuvor. Dieser transportierte den Baum auf eigene Faust von der Straße.

Zu einem kuriosen Polizeieinsatz kam es in der Nacht auf Montag in Dinkelscherben. Eine 70-jährige Frau rief dabei verängstigt den Notruf an, um einen Einbruch zu melden. Sie befürchtete, dass ein Einbrecher versuche, sich Eintritt zu ihrem Haus zu verschaffen. Als eine Streife der Polizei eintraf, gab es aber schnell Entwarnung. Denn die Polizisten stellten fest, dass es sich bei den verdächtigen Geräuschen nicht um einen Einbrecher, sondern nur um das Pfeifen des Windes handelte.

Lesen Sie dazu auch

Insgesamt kam es in der Zeit zwischen Samstag und Montag zu insgesamt sieben Feuerwehreinsätzen im Landkreisgebiet, die unmittelbar mit dem Wetter zusammenhingen. In allen Fällen ging es um umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste auf Stromleitungen oder Verkehrswegen, teilt das Landratsamt mit.