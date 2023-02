Süßigkeiten, Konfetti & Co: Wer räumt das nach Fasching alles weg?

Plus Faschingsumzüge bereiten vielen Freude, hinterlassen aber auch eine Menge Plastikmüll. Vereine sind sich der Problematik bewusst, Alternativen sind allerdings Mangelware.

Fasching hinterlässt Spuren. Manchmal in Form von Kopfschmerzen, wenn der eine oder die andere zu tief ins Glas geschaut hat. Manchmal sind die Spuren nach einer langen Faschingsnacht am nächsten Tag für alle sichtbar: Verpackungen, Süßigkeiten oder leere Flaschen säumen den Straßenrand.