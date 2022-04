Landkreis Augsburg

Mehr Kunden, weniger Lebensmittel: Tafeln im Kreis Augsburg in der Klemme

Auch bei der Fischacher Tafel ist die Zahl der Kundinnen und Kunden stark gestiegen. Initiator Peter Reidel richtet die Ware für die Ausgabe am Mittwoch her.

Plus Die Lebensmittel bei der Tafel-Ausgabe sind so gefragt wie nie, doch sie werden knapp. Das macht den Teams in Neusäß, Fischach und Meitingen Sorgen für die Zukunft.

Von Regine Kahl

Bedürftige konnten an den Tischen der Fischacher Tafel bis vor Kurzem wählen, welche Lebensmittel sie aus den Kisten gerne haben wollen. Doch das ist inzwischen anders. Tafel-Chef Peter Reidel muss steuernd bei der Verteilung eingreifen. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Alleinstehender statt drei Joghurts nur noch einen bekommt. Gründe für diese Knappheit der Lebensmittel gibt es mehrere: Die Tafeln versorgen zusätzlich die Ukraine-Flüchtlinge, die Inflation bringt immer mehr Menschen in Geldnot, und es gibt Lieferengpässe bei bestimmten Lebensmitteln.

