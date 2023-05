Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Aufnahmestopp bei Tafel: Einrichtungen im Kreis Augsburg haben wenig Helfer

Solange die Tafel in Diedorf keine neuen Ehrenamtlichen bekommt, kann sie keine neuen Kunden aufnehmen.

Plus Die Tafel in Diedorf hat einen Aufnahmestopp verhängt. Der Grund: zu wenig Ehrenamtliche. Auch bei den anderen Tafeln im Augsburger Land wird es langsam eng.

Eine Tafel hat zwei Grundprinzipien, sagt Ekkehard Bitterolf, Verwaltungsleiter der Tafel in Diedorf. Zum einen, übrig gebliebene Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Zum anderen, Menschen zu helfen. Das zweite Grundprinzip muss die Tafel in Diedorf nun einschränken. Sie kann keine neuen Kunden und Kundinnen aufnehmen. Sie hat zu wenig Helferinnen und Helfer. Wer nun in nächster Zeit neu kommt, wird weggeschickt.

Ingrid Endreß hat die Tafel in Diedorf mit aufgebaut. Nun hört die 80-Jährige auf – und reißt damit eine große Lücke. Es gibt viel zu tun: die Waren abholen, aufbereiten und ausgeben, aber auch organisatorische Aufgaben im Hintergrund. "Bis wir keine neuen Ehrenamtlichen gefunden haben, können wir keine neuen Personen aufnehmen", sagt Bitterolf. Die Entscheidung sei sehr schwergefallen, die Situation belastend.

