Tauwetter und Regen sorgen für Hochwasser im Augsburger Land

Weil der Schnee schmilzt und es zudem regnete, kommt es aktuell zu leichtem Hochwasser im Landkreis Augsburg. Teils ist bereits die zweite Meldestufe erreicht.

Regen und Tauwetter lassen die Flüsse im Augsburger Land ansteigen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt warnt bereits vor einer Hochwasserlage mit raschem Anstieg der Pegelstände.

Hochwasser gibt es auch an der Zusam bei Fleinhausen. Foto: Marcus Merk

Behörde warnt: Pegel im Landkreis Augsburg könnten weiter ansteigen

An der Zusam befindet sich der Wasserstand am Pegel Fleinhausen im Scheitelbereich in Meldestufe zwei, teilte das Amt am Sonntag mit. Durch die vorhergesagten weiteren Niederschläge könne die Meldestufe bald überschritten werden. Auch an der Schmutter in Fischach hat der Pegel die Meldestufe eins überschritten. Mit einem weiteren Anstieg sei zu rechnen, warnt die Behörde. (kinp)