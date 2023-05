Technisches Problem: Maibaum-Wettbewerb wird verlängert

Wegen eines technischen Fehlers konnten Sie bei unserem Maibaum-Wettbewerb zwischenzeitlich nicht abstimmen. Deshalb wird das Voting um eine Woche verlängert.

Vermutlich haben Sie es schon bemerkt: Wegen eines technischen Fehlers konnte bei unserem Wettbewerb zum schönsten Maibaum-Foto zwischenzeitlich nicht abgestimmt werden. Die Redaktion bittet um Entschuldigung. Inzwischen ist das Problem behoben und es darf wieder fleißig abgestimmt werden. Eine Übersicht mit allen Fotos finden sie unter www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land. Dort können Sie entscheiden, welches Bild Sie am schönsten finden. Die Abstimmung läuft noch bis Freitag, 26. Mai.

Voting zum schönsten Maibaum-Bild: Stimmen Sie hier ab

29 Bilder Das sind die Maibaum-Bilder unserer Leserinnen und Leser Foto: Fabian Wenninger

Etliche Leserinnen und Leser haben wunderbare Maibaum-Fotos eingeschickt. Die Aufgabe war nicht nur, einen besonders imposanten Maibaum zu fotografieren. Es ging auch darum, ihn möglichst kreativ abzubilden: über eine ungewöhnliche Perspektive, bei besonderen Lichtverhältnissen oder mit einem bemerkenswerten Detail am Baum. Mal ragt der Baum in einen strahlend blauen Himmel, mal wurde er bei Sonnenuntergang fotografiert. Momentan liegt bei unserer Abstimmung übrigens der Maibaum aus Ellgau an der Spitze des Votings. Ob das so bleibt? Sie haben es in der Hand. (kinp)