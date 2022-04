Telefonbetrüger suchen im großen Stil das Augsburger Land heim

Das Telefon bei der Polizei in Zusmarshausen steht am Dienstag den ganzen Tag nicht still. Vor allem in Diedorf versucht ein "Herr Bergmeier" immer wieder sein Glück.

Trickbetrüger haben am Dienstag im großen Stil das Augsburger Land heimgesucht. Das Telefon der Polizei in Zusmarshausen stand den ganzen Tag nicht mehr still. Um Geld zu ergaunern, nutzen die Betrüger das gesamte Repertoire des sogenannten Callcenterbetrugs. Ein Überblick der einzelnen Taten zeigt, wie gerissen die Anrufer bei ihren Versuchen vorgingen.

Altenmünster : Über eine Online-Anzeige bekam eine 62-Jährige eine WhatsApp-Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Die Frau ahnte jedoch, dass etwas nicht stimmt. Aufgrund ihrer Vorsicht kam es zu keinem weiteren Kontakt oder gar Schaden. In der Regel werden laut Polizei über WhatsApp Geldforderungen gestellt, um angeblichen Angehörigen aus einer Notlage zu helfen.

Bonstetten : Um 12.20 Uhr erhielt ein 64-jähriger Mann den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser nannte sich Uwe Bergmeier und gab an, er arbeite im Dezernat K4, das für Raub zuständig sei. Dem Mann wurde vorgegaukelt, dass in der Nachbarschaft ein Diebstahl stattgefunden hätte. Ein Zettel mit der Adresse des 64-Jährigen sei im Zuge der Ermittlungen gefunden worden. Die Polizei warnt, dass bei dieser Masche die Täter einen Kurier schicken, der Wertgegenstände angeblich in Sicherheit bringen soll.

Hausen: Den gleichen Anruf bekam um 11.30 Uhr eine 50-jährige Frau aus Hausen. Bei ihr meldete sich ein angeblicher Beamter des Raubdezernats des Polizeipräsidiums Augsburg . Die Frau aber nahm den Täter nicht ernst, woraufhin der Unbekannte die 50-Jährige am Telefon wüst beleidigte.

Diedorf : Um 12.35 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann aus Diedorf angerufen. Der Anrufer nannte sich Uwe Bergmeier und gab sich diesmal als Polizist beim Bundeskriminalamt aus. Er forderte den 46-Jährigen auf, eine Zeugenaussage zu machen. Auch dieses Gespräch wurde für den Täter Bergmeier erfolglos beendet, bevor es zu irgendwelchen Geldforderungen kam. Um 13.41 Uhr rief der falsche "Herr Bergmeier " bei einer 29-jährigen Studentin aus Anhausen an und gab sich als Mordermittler aus. Auch dieser Anruf blieb erfolglos. Um 14.10 Uhr hatte der falsche Uwe Bergmeier vom Bundeskriminalamt wieder zurück ins Raubdezernat gewechselt und einen 65-jährigen Mann aus Diedorf angerufen. "Herr Bergmeier " fragte ihn nach unregelmäßigen Kontobewegungen und letztlich nach einem Schließfach. Aber auch hier kam er nicht zum Erfolg.

Telefonbetrug: Herr Bergmeier versucht hartnäckig sein Glück in Diedorf

Um 14.25 Uhr versuchte "Herr Bergmeier ", er arbeitete immer noch beim Raubdezernat, sein Glück bei einer 85-jährige Frau. Aber auch die Seniorin fiel nicht auf diesen Trick herein. Hartnäckig versuchte "Herr Bergmeier" es weiterhin in Diedorf und rief um 15.15 Uhr eine 53-jährige Frau an. Er erzählte ihr etwas von einem schlimmen Raubüberfall und fragte, wie viele Personen im Haus wohnen. Aber auch die 53-Jährige durchschaute den Betrug. Gegen 16 Uhr versuchte es "Herr Bergmeier" bei einem 80-jährigen Rentner mit einem etwas anderen Trick. Nun musste die „altbekannte rumänische Einbrechertruppe“ herhalten, die in der Umgebung mehrere Diebstähle verübt hat. Der Senior wurde nach Sparbüchern, Schließfächern und Tresoren gefragt. Nachdem der 80-Jährige keinerlei Informationen herausgab, legte "Herr Bergmeier“ auf. "Ab 16.30 Uhr wurden uns keine betrügerischen Telefonanrufe mehr gemeldet" schreibt Achim Winterstein, ein echter Polizeihauptkommissar der Zusmarshauser Inspektion, in seinem Bericht und fügt an: "Kollege Bergmeier hatte vermutlich Feierabend."