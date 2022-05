Telematik für flexibles Tempolimit auf der A8 verzögert sich

Zusätzliche Anlagen für elektronische Geschwindigkeitsregulierung zwischen Neusäß und Ulm/Elchingen werden nun doch nicht bereits im Sommer installiert.

Vehement fordern seit Jahren Anwohner, Politiker und Politikerinnen aber auch Rettungskräfte ein Tempolimit auf der A8 und die Installation von Verkehrsbeeinflussungsanlagen, der sogenannten Telematik. Mit der Reduzierung auf 120 Stundenkilometer von 6 und 20 Uhr zwischen Neusäß und Friedberg hatte im Juli 2020 die Unfallkommission der Autobahndirektion Südbayern den ersten Schritt für ein Stück mehr Sicherheit gemacht. Ein Jahr später folgte im Bereich zwischen Adelsried und Leipheim die "Telematik light": Mobile LED-Anzeigetafeln, die die Geschwindigkeit auf 120 Stundenkilometer begrenzen. Heuer sollte das Pilotprojekt auf weitere Abschnitte installiert werden. Doch nun wird das Vorhaben erneut ausgebremst.

Wie die Bundesregierung auf Anfrage des CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz aus Neusäß mitteilte, ist der Baubeginn für den Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck München-Eschenried und Augsburg-West nun erst für Anfang 2023 vorgesehen. "Damit nimmt die Bundesregierung Abstand von vom bisher geplanten Baustart Ende des laufenden Jahres", teilt Durz mit. Auch die Errichtung von Pilotanlagen zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Ulm/ Elchingen laufe nicht nach Plan. Ursprünglich war die Installation der ersten Anlagen bereits für diesen Sommer geplant. Hier ist der Baubeginn erst für Ende des Jahres vorgesehen.

Telematik an der A8: Bürgermeister wollen generelles Tempolimit

"Die Errichtung einer Verkehrsbeeinflussungsanlage ist essenziell für die Verkehrssicherheit in unserer Region", betont Durz. Weitere Verzögerungen dürfe sich die Bundesregierung nicht leisten. Erst im Januar hatten neun Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Anrainergemeinden mehr Tempo in Sachen Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A8 zwischen Adelzhausen und Günzburg gefordert. Sie unterzeichneten in Zusmarshausen eine Resolution für ein generelles Tempolimit auf 130 Stundenkilometer und ein Überholverbot an Steigungen.

