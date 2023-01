Landkreis Augsburg

11:45 Uhr

Teure Heizkostenrechnung: Hier gibt es Hilfe bei Energiekosten

Artikel anhören Shape

Der Landkreis Augsburg bietet Übersicht zu Hilfen in der Energiekrise. Verschiedene Anlaufstellen stehen in der Region in Not geratenen Menschen zur Seite.

Steigende Preise für Strom und Gas stellen aktuell viele Menschen vor Herausforderungen, vor allem einkommensschwache Haushalte haben mit den hohen Energiekosten zu kämpfen. Der Landkreis Augsburg hat deshalb auf seiner Internetseite verschiedene Angebote zusammengestellt, die Bürgerinnen und Bürgern in belastenden und finanziell herausfordernden Situationen helfen können. „Neben Hilfsangeboten wie dem Caritasverband oder der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburg Allgemeinen, gibt es natürlich auch im Landratsamt direkt eine Reihe von Anlaufstellen, die Menschen unterstützen, die durch die Energiekrise in Not geraten sind“, erläutert Landrat Martin Sailer. Im Landkreis werde niemand allein gelassen und wer Hilfe benötige, könne sich an die Fachstellen wenden. Kartei der Not: Wie bekomme ich Hilfe in der Not? 1 / 7 Zurück Vorwärts Was ist die Einzelfallhilfe der Kartei der Not?

Als Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags unterstützt die Kartei der Not Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Diese Hilfe soll schnell und unbürokratisch sein, damit sich die Lebenssituation nachhaltig verbessern kann.

Wie bekomme ich als Betroffener Hilfe von der Kartei der Not?

Wer unverschuldet in eine Notlage geraten ist und dringend Hilfe benötigt, sollte sich an eine soziale Beratungsstelle in seinem Umfeld wenden. Gemeinsam mit den Betroffenen werden dort Lösungen für die Probleme erarbeitet. Eine Lösung kann ein Antrag bei der Kartei der Not sein.

Wie finde ich in der Not eine soziale Beratungsstelle?

Hilfen von sozialen Beratungsstellen sind offen für jeden, kostenlos und niedrigschwellig. Bekannte Träger sozialer Beratungsstellen sind Wohlfahrtsverbände wie etwa Caritas, Diakonie oder das Rote Kreuz sowie Bistümer oder Landratsämter und Gemeinden. Die Behörden der Kommunen geben in der Regel Auskunft, welche Beratungsstellen es für Betroffene vor Ort gibt.

Kann ich mich auch online beraten lassen?

Auf der Suche nach sozialen Beratungsstellen lässt sich auf den Websites vieler Träger eine Standortsuche durchführen. Zum Teil wird auch eine erste Online-Beratung angeboten. Außerdem haben sich manche Beratungsstellen auf Zielgruppen und Probleme spezialisiert, es gibt etwa Schuldnerberatung, Offene Hilfen oder Seniorenfachberatung.

Was passiert, wenn eine Beratungsstelle gefunden ist?

Betroffene sollten in der sozialen Beratungsstelle ihre Probleme schildern, um dafür Lösungen zu entwickeln. Gemeinsam wird vereinbart, welche Maßnahmen zu treffen sind und ob Anträge für soziale Leistungen bei Ämtern gestellt werden können, um die Notlage zu beheben. Erst wenn alle staatlichen Leistungen ausgeschöpft sind, kann die Kartei der Not je nach Notlage und Bedarf zusätzlich unterstützen.

Wer stellt den Antrag bei der Kartei der Not?

Die Beratungsstelle wird mit den Betroffenen gemeinsam den Antrag ausfüllen und ihn zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen an die Kartei der Not senden. Wichtig sind dabei Unterlagen wie der Bericht der Beratungsstelle, Einkommensnachweise und Nachweise für die Notlage. Bei Rückfragen wird sich die Kartei der Not stets an die soziale Beratungsstelle wenden.

Wie erhalten Betroffene die finanzielle Hilfe der Kartei der Not?

Kann die Kartei der Not helfen, so erhält die soziale Beratungsstelle ein Schreiben mit der Höhe der Beihilfe für den beantragten Zweck. Der Betrag wird auf das Konto der Beratungsstelle überwiesen, die dann im Anschluss auch die Auszahlung koordiniert. Zum Schluss werden Belege zum Nachweis an die Kartei der Not geschickt. Eine Übersicht der angesprochenen Hilfen in der Energiekrise findet sich ab sofort im Internet auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/hilfeinderenergiekrise. (AZ) Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Was Gaskunden zur Dezember-Entlastung wissen müssen

Themen folgen