Theater und Konzerte: Tipps für das Wochenende im Augsburger Land

Das tapfere Schneiderlein ist am Sonntagnachmittag im Eukitea Theater in Diedorf zu sehen.

Am Wochenende noch nichts vor? Unsere Übersicht zeigt, was am dritten Adventswochenende im Augsburger Land abseits der vielen Weihnachtsmärkte geboten ist.

Dass Weihnachten vor der Tür steht, ist im Augsburger Land längst zu spüren. Neben zahlreichen Weihnachtsmärkten gibt es am dritten Adventswochenende aber auch zahlreiche andere Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind. Das sind unsere Tipps zum Wochenende: Weihnachtliche Theaterstücke im Augsburger Land Melodien aus 1001 Nacht Das Jahreskonzert des Musikvereins aus Batzenhofen findet am Samstag um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Batzenhofen statt. Zu hören sind Melodien aus 1001 Nacht.

Das Jugendorchester und die Stadtkapelle aus treten am Sonntag um 15 Uhr in der in auf. Und der Musikverein Rothtal aus spielt am Sonntag um 18 Uhr in der Horgauer Rothtalhalle. Märchen Im Theaterhaus Eukitea in Diedorf ist am Sonntag um 16 Uhr "das tapfere Schneiderlein" zu sehen. Bereits am 14 Uhr ist dort die Märchen-Ausstellung geöffnet. Die Vorstellung ist ausverkauft. Herbert Knaup tritt in der Stadthalle Gersthofen auf Veranstaltungen in den Stadthallen In der Stadthalle in Gersthofen ist am Sonntag um 19.30 Uhr das Stück "Eine Weihnachtsgeschichte" mit Samuel Finzi und Herbert Knaup zu sehen. In der Stadthalle in Schwabmünchen gibt es am Sonntag um 17 Uhr ein Konzert der Liedertafel, des Wertachauer Saitenklangs, Clarinettissimo und den Sing-Goldies.

In der in findet am Samstag ab 13.30 Uhr ein Theaternachmittag für Kinder ab vier Jahren statt. Zu sehen sind die Stücke " " und " ". Witzige Reime zu Weihnachten Im Museum und der Galerie Schwabmünchen ist am Samstag um 17 Uhr eine witzige, gereimte Weihnachtsgeschichte aus der Feder von Susanne Schillinger als Schattentheaterstück zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zahlreiche Kirchenkonzerte im Augsburger Land Kirchenkonzerte In den Kirchen im Augsburger Land sind am Wochenende weihnachtliche Klänge zu hören. Zum Beispiel in der Kirche Herz Mariä in Diedorf . Dort gibt es am Samstag ab 19 Uhr Adventsmusik im Kerzenschein zu hören. Ehingen singt und klingt im Advent am Samstag ab 17 Uhr in der Pfarrkirche . Zu sehen sind Ehinger Chöre und Musikgruppen, ein Kinderchor und mehrere andere Gesangsgruppen. Bei der "Waldlermesse" in der Pfarrkirche St. Wolfgang tritt am Sonntag um 19 Uhr der Männergesangsverein mit einem Liederkranz und das Zitherensemble auf. In der Klosterkirche in Holzen findet am Samstag ab 16 Uhr ein Adventskonzert mit dem Vokalensemble QuintenZirkel statt. Am Sonntag um 11 Uhr gibt es ein Bläserkonzert von Basspur und am Sonntag um 18 Uhr ist der Lauterbacher Dreigesang zu hören. In der Dinkelscherber St. Simpert Kirche tritt am Sonntag um 16 Uhr die Chorgemeinschaft gemeinsamt mit einem Projektchor und der Dinkelscherber Bläsergruppe auf. In der Kirche St. Jakobus in Wollmetshofen findet am Samstag um 17 Uhr ein Adventskonzert der Musikgruppe „Vielsaitig“ aus Schwabmünchen statt. Am Sonntag um 15.30 Uhr gibt es in der Abteikirche in Oberschönenfeld ein Orgelkonzert. In der Pfarrkirche St. Martin in Gablingen ist am Sonntag um 16 Uhr der Goseplchor Voices of Joy zu Gast. Auch in der Pfarrkirche in Langweid gibt es am Sonntag um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert mit verschiedenen Chören zu hören. Und in Großaitingen findet in der Pfarrkirche St. Nikolaus am Sonntag um 17 Uhr ein Adventssingen des Liederkranz Großaitingen statt.

