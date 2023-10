Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Thema Geflüchtete: Wo es viele gibt, gewinnt die AfD

Plus Wo sind die AfD-Hochburgen im Landkreis Augsburg? Wie haben die Direktkandidaten in ihren Heimatgemeinden abgeschnitten? Der Überblick zur Landtagswahl.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Einen Tag nach der Landtagswahl in Bayern steht fest: Nicht in jedem Wahllokal im Landkreis Augsburg wurde so gewählt, wie es das Endergebnis für den gesamten Landkreis spiegelt. Bundespolitische Themen, die Zusammensetzung der Bevölkerung oder auch die Heimatgemeinde eines Direktkandidaten aus dem Stimmkreis haben Einfluss. Eine Spurensuche.

Die Hochburgen der AfD . Hier haben 99 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben, das ist auch für die knapp 5000 Einwohner von Fischach nur ein Ausschnitt. Dennoch: In diesem Wahllokal haben 35,4 Prozent, also mehr als ein Drittel, für die AfD gestimmt, die Freien Wähler kommen auf 16,2 Prozent und die CSU auf nur 28,3 Prozent. Im gesamten Gemeindegebiet von Fischach liegt die CSU recht durchschnittlich bei 36,8 Prozent. Für Bürgermeister Peter Ziegelmeier (SPD) ist das Ergebnis keine Überraschung. „Das habe ich so erwartet. Die Stimmung bei uns ist eine Katastrophe.“ Wie mehrfach berichtet, leben in Fischach mehr als 100 Geflüchtete, die Tafel kann den Ansturm an Bedürftigen kaum noch bedienen. Zugleich ist in Lehnersberg , einem Weiler, der zu Wollmetshofen zählt, eine weitere Unterkunft für Geflüchtete mit rund 30 Plätzen von der Regierung von Schwaben geplant. „Das spielt sicherlich auch eine Rolle“, so Ziegelmeier . Das Genehmigungsverfahren ruht im Moment jedoch. Auch im Stimmlokal in Döpshofen ( Gessertshausen ) liegt die AfD mit knapp 26 Prozent der Stimmen noch vor der CSU .

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Grüne als zweitstärkste Kraft. Im gesamten Gemeindegebiet von Diedorf haben die Grünen Platz zwei bei den Ergebnissen der Landtagswahl erreicht, insgesamt kommt die CSU auf 39,5 Prozent, die liegen mit 15,6 Prozent knapp auf Platz zwei, gefolgt von AfD (14,1 Prozent) und FW (13,6). Das Bild ist freilich nicht einheitlich. Im Stimmlokal im Seniorenzentrum, mit eindeutig einer älteren Wählerschaft erreicht die CSU , wie früher einmal, fast die absolute Mehrheit mit 48,3 Prozent der Stimmen. In der Mehrzweckhalle in Anhausen kommen die Grünen auf mehr als 22 Prozent. Eine mögliche Erklärung ist der Zuzug junger Familien, auch aus der Stadt, in die dortigen Baugebiete der vergangenen Jahre.

Im gesamten Gemeindegebiet von haben die Grünen Platz zwei bei den Ergebnissen der erreicht, insgesamt kommt die auf 39,5 Prozent, die liegen mit 15,6 Prozent knapp auf Platz zwei, gefolgt von (14,1 Prozent) und (13,6). Das Bild ist freilich nicht einheitlich. Im im Seniorenzentrum, mit eindeutig einer älteren Wählerschaft erreicht die , wie früher einmal, fast die absolute Mehrheit mit 48,3 Prozent der Stimmen. In der Mehrzweckhalle in kommen die Grünen auf mehr als 22 Prozent. Eine mögliche Erklärung ist der Zuzug junger Familien, auch aus der Stadt, in die dortigen Baugebiete der vergangenen Jahre. Beliebter FDP-Kandidat. Ganz knapp den Sprung in den Landtag hätte die FDP geschafft, wäre in ganz Bayern so abgestimmt worden wie in Königsbrunn . Hier kommt die Partei auf genau fünf Prozent. Etwa im Stimmbezirk 14. Dort hat Direktkandidat Thomas Strobl zwar nur 1,9 Prozent erreicht, die Zweitstimmen für die FDP liegen jedoch bei 8,6 Prozent. Eine mögliche Erklärung könnte die Beliebtheit von FDP-Stadtrat Christian Toth sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die SPD-Kandidatin in der Heimat. Wie in Königsbrunn die FDP , so hätte sich sicherlich die SPD landesweit mit einem Ergebnis wie in Stadtbergen wohlgefühlt. Die Partei erreicht insgesamt 10,6 Prozent und liegt noch vor den Freien Wählern auf Platz vier. Ein besonders gutes Ergebnis erzielt die Partei, die bayernweit nicht über 8,4 Prozent hinauskommt, im Urnenwahllokal 8 in der Parkschule mit 14,2 Prozent. Aus diesem Stimmbezirk stammt die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr, die in München ihre vierte Amtszeit anstrebt. Ein schwacher Trost für sie. Im Stimmkreis Aichach-Friedberg , wo sie als Direktkandidatin antrat, hat sie bei dieser Wahl 7,6 Prozent der Erststimmen erreicht, das sind gut zehn Prozent weniger als bei der vorherigen Landtagswahl .

Wie in die , so hätte sich sicherlich die landesweit mit einem Ergebnis wie in wohlgefühlt. Die Partei erreicht insgesamt 10,6 Prozent und liegt noch vor den Freien Wählern auf Platz vier. Ein besonders gutes Ergebnis erzielt die Partei, die bayernweit nicht über 8,4 Prozent hinauskommt, im Urnenwahllokal 8 in der Parkschule mit 14,2 Prozent. Aus diesem Stimmbezirk stammt die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr, die in ihre vierte Amtszeit anstrebt. Ein schwacher Trost für sie. Im , wo sie als Direktkandidatin antrat, hat sie bei dieser Wahl 7,6 Prozent der Erststimmen erreicht, das sind gut zehn Prozent weniger als bei der vorherigen . Neusäß und Gersthofen im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West. Die beiden großen Städte westlich von Augsburg , Neusäß und Gersthofen , stimmen mit der Stadt Augsburg ab. Im Ergebnis liegen dort, wie in vielen städtischen Bereichen, die Grünen hinter der CSU auf Platz zwei. Für Neusäß gilt das ebenso. Hier ist zwar die CSU mit 39,2 Prozent der Stimmen stärker als in der Stadt Augsburg , ebenso liegen die Grünen aber auf Platz zwei, in Neusäß mit 15,8 Prozent. Eine Ausnahme bildet das Stimmlokal Täfertingen I. Hier sind die AfD zweitstärkste Kraft mit knapp 26 Prozent. Auch dort drohte, wie in Wollmetshofen , eine große Flüchtlingsunterkunft in einem Hotel im benachbarten GVZ. In Gersthofen wiederum ist eine starke AfD die Regel. Sie liegt in der Stadt auf Platz zwei hinter der CSU mit 19,4 Prozent der abgegebenen, gültigen Stimmen. Im Stimmlokal Mozartschule III erreicht sie gar 32,4 Prozent.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Heimvorteil der Direktkandidaten. Seinen Heimvorteil gut nutzen konnte der Direktkandidat der Freien Wähler , Anton Rittel , in seiner Heimatgemeinde Adelsried . Er kommt dort bei den Erststimmen auf 29 Prozent, Carolina Trautner von der CSU erreicht 33,2 Prozent. Noch eindrucksvoller ist das Ergebnis von Fabian Mehring , dem Landtagsabgeordneten der Freien Wähler aus Meitingen . Während er im Duell mit CSU-Direktkandidat Manuel Knoll im Stimmkreis Augsburg-Land/ Dillingen klar unterlegen ist, kommt er in seiner Heimatgemeinde Meitingen auf 36,9 Prozent der Stimmen, Manuel Knoll auf 24,8 Prozent.

Lesen Sie alles zur Landtagswahl im Augsburger Land in unserem Live-Blog.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen