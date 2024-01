Jetzt noch mitmachen: Schicken Sie uns Fotos Ihrer Tiere in Festtagslaune

Tierisch viel Spaß macht unsere Fotoaktion "Tierische Weihnachten" im Landkreis Augsburg. In einer Bildergalerie können Sie sich Fotos unserer Leser ansehen.

Die Fotoaktion "Tierische Weihnachten" kommt riesig an. Täglich erreichen uns nette Bilder von Haustieren. Wegen der großen Anzahl können wir nur einen Teil in der Zeitung veröffentlichen. Alle Bilder sind aber hier in unserer Bildergalerie zu sehen. Dort können Sie sich in Ruhe durchklicken.

46 Bilder Tierische Weihnachten: Fotoaktion zum Mitmachen und Erfreuen

Mitte Januar wird ein Voting im Internet beginnen und Sie können Ihr Lieblingsbild wählen. Unter den zehn Erstplatzierten vergibt eine unabhängige Jury aus der Redaktion dann zehn Preise. Zu gewinnen gibt es: Fünf Gartenkalender der Augsburger Allgemeinen, zwei Kalender "Tiere im heimischen Garten", ein Sebastian-Kneipp-Kalender "Die Natur ist die beste Apotheke" und zwei "Der echte hundertjährige Kalender".

So funktioniert die Teilnahme an der Fotoaktion

So funktioniert die Teilnahme: Schicken Sie uns unter dem Betreff "Tierische Weihnachten" das Lieblingsfoto Ihres Haustiers, egal ob Hund, Katze, Vogel oder Hamster. Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über das Tier (Alter, Name und Wohnort). Die Mailadresse ist: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Hinterlassen Sie bei einer Teilnahme bitte Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Einsendeschluss ist Heilig Drei König, 6. Januar.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter: www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.