Tierschutzpartei im Landtag? So hätte die Jugend im Augsburger Land gewählt

Dürften Jugendliche entscheiden, hätten CSU und Freie Wähler keine absolute Mehrheit im Landtag. Das sind die größten Unterschiede zwischen Jugend und Erwachsenen.

Bayern hat gewählt. Nach den ersten Wahlergebnissen steht fest: Zusammen werden CSU und Freie Wähler wieder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Landtags stellen. Ginge es nach dem Willen der Kinder und Jugendlichen im Augsburger Land, sähe das anders aus.

Die größten Unterschiede zwischen U18- und Landtagswahl

Schon einige Tage vor der Landtagswahl fand die sogenannte U18-Wahl statt. Mehr als 2000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gaben ihre Stimme ab. Das Ergebnis: Die meisten Stimmen (28,4 Prozent) gingen an die CSU, auf Platz zwei landete die AfD mit 14,9 Prozent. Mit wenig Abstand lagen SPD (13,1 Prozent), Grüne (13 Prozent) und Freie Wähler (8,4 Prozent) dahinter. Mit 6,6 Prozent hätte es nach dem Willen der Jugend auch die Tierschutzpartei in den Landtag geschafft. Übrigens, ebenso wie die FDP (5,2 Prozent), für die es nach dem offiziellen Ergebnis tatsächlich nicht mehr reicht, um in den Landtag einzuziehen. Das sind die größten Unterschiede zwischen den Wahlergebnissen der Jugend und der Erwachsenen:

Keine absolute Mehrheit für CSU und Freie Wähler Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis knacken CSU (37 Prozent) Prozent) und Freie Wähler (15,8 Prozent) gemeinsam die 50-Prozent-Marke. Ginge es nach den Willen der unter 18-Jährigen im Augsburger Land, wäre das anders. Um eine absolute Mehrheit im Landtag zu erreichen, müssten die beiden Parteien noch eine dritte Regierungspartei ins Boot holen.



Die AfD wäre zweitstärkste Partei Bei den Erwachsenen landen die Freien Wähler nach der Landtagswahl mit 15,8 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Den belegt bei der U18-Wahl im Augsburger Land hingegen die AfD . Ein Ergebnis, das Landrat Martin Sailer ( CSU ) beunruhigt. Er meint: "Ich kann mir das eigentlich nur mit dem Lockdown während der Corona-Zeit erklären, unter dem die Schülerinnen und Schüler besonders gelitten haben.“



Die Tierschutzpartei würde in den Landtag einziehen In den meisten Statistiken wird die Tierschutzpartei nur unter "Sonstige" geführt. Von einem Einzug in den Landtag sind deren Mitglieder auch nach der aktuellen Landtagswahl weit entfernt. Anders wäre das, wenn es nach der Jugend im Augsburger ginge. Dann nämlich hätte die Tierschutzpartei mit 6,6 Prozent mehr Sitze im Landtag als die FDP (5,2 Prozent bei der U18-Wahl).



Die SPD wäre deutlich stärker vertreten Nach dem vorläufigen Ergebnis der Bayern-Wahl fährt die SPD ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein: 8,4 Prozent. Bei der Jugend sind die Sozialdemokraten hingegen etwas beliebter. Immerhin liegen sie mit 13,1 Prozent gleich auf mit den Grünen (13 Prozent).



Die Freien Wähler kommen bei Erwachsenen besser an Anders ist das bei den Freien Wählern. Die liegen bei der echten Landtagswahl mit 15,8 Prozent der Stimmen deutlich vor dem Ergebnis bei der U18-Wahl im Landkreis. Dort kommt die Partei gerade einmal auf 84 Prozent.

U18-Wahl gilt als Trendbarometer

Die U18-Wahl zeige immer auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Trends, meint Josef Falch, Vorsitzender des Kreisjugendrings (KJR) im Augsburger Land. Der KJR hatte die Regionalkoordination der U18-Wahl übernommen. Falch resümiert: „Die U18-Wahl zeigt uns, dass politische Bildung wichtiger ist denn je. Sie ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule im Bereich politische Bildung. Diese müssen wir zur Bundestagswahl immens ausbauen.“