Tipps für Gartenbesitzer: Was im Kreis Augsburg in die Biotonne darf

Wohin mit dem grünen Abfall? Und wohin mit größeren Mengen an Erde? Der Landkreis Augsburg erklärt, was Gartenbesitzer jetzt wissen sollten.

Viele Gartenfreunde sind jetzt im Einsatz, damit das grüne Paradies auch in Form ist, wenn die Sonne angenehm wärmt. Doch bei der Frühjahrskur fällt erfahrungsgemäß allerhand Abfall an. Wohin damit? Vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Augsburg gibt es Tipps.

In die Biotonne dürfen Gras- und Heckenschnitt, Laub, Fallobst, Unkraut, Pflanzenreste, Topfpflanzen, Schnittblumen, Sägemehl, Holzwolle (unbehandelt) und natürlich pflanzliche Küchenabfälle. Zum Heckenschnitt und den abgeschnittenen Ästen können Sie sich folgende Faustregel merken: Können Sie den Ast mit einer Gartenschere durchtrennen, dürfen Sie ihn in die braune Biotonne geben. Ist er zu dick für die Gartenschere, gehört der Ast zur gemeindlichen Grüngutannahmestelle oder zu einem privaten Entsorgungsunternehmen.

Blätter und Grasschnitt sollten Sie ein wenig antrocknen lassen, damit der Abfall nicht in der Biotonne festklebt. Unten in die Biotonne darf man zerknülltes Zeitungspapier und dünne Zweige und Reisig geben, um ein Festkleben oder ein Festfrieren der Abfälle zu vermeiden (es kann nachts noch ganz schön frisch werden)

Sie haben größere Mengen an Erde zu entsorgen? Bieten Sie diese doch per Inserat zur Selbstabholung ab. Andere Leute freuen sich über die kostenlose Erde. Ansonsten entsorgen Sie die Erde über private Entsorgungsunternehmen. In die Biotonne darf Erde nicht gegeben werden. Lediglich Kleinmengen dürfen mit hinein.

Wussten Sie, dass Kehricht von der Einfahrt, dem Fußweg oder der Straße nicht in die Biotonne, sondern in die Graue Restmülltonne gehört? Nur reines Laub darf in die Braune Tonne.

Weitere Fragen zur Abfalltrennung und Abfallentsorgung beantwortet die Abfallberatung unter Tel. 0821/3102-3221 oder -3222. (AZ)