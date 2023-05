Landkreis Augsburg

Das war los am Wochenende im Landkreis Augsburg

Tipps für Unternehmungen am Wochenende im Landkreis Augsburg: Verkaufsoffener Sonntag in Dinkelscherben, Theater und Konzerte in vielen Orten.

Wo ist was los an diesem Wochenende, 6. und 7. Mai, im Augsburger Land? In Dinkelscherben ist zum Beispiel Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, an anderen Orten locken Theater, Konzerte oder – für die Gartenfreunde – Pflanzentauschbörsen. Hier der Überblick: Bühne Dinkelscherben , Vereinsheim, Fleinhausen, Sa., 20 Uhr, Maitanz mit „Zweitakter“, Reservierungen unter 0171/5691711 und 0177/4203083.

, Vereinsheim, Fleinhausen, Sa., 20 Uhr, Maitanz mit „Zweitakter“, Reservierungen unter 0171/5691711 und 0177/4203083. Gablingen , GeNuss Cafe, Lützelburg, Georgenstr. 15, Sa., 20 Uhr, „Tex Warner“, Traditional American Country Music mit Roland Höffner (Bass) und Joe Götz (5-string Banjo); Einlass 19 Uhr.

, GeNuss Cafe, Lützelburg, Georgenstr. 15, Sa., 20 Uhr, „Tex Warner“, Traditional American Country Music mit (Bass) und (5-string Banjo); Einlass 19 Uhr. Gersthofen , Haus der Musik, Theresienstraße 12, Sa., 19 Uhr, Musical „Märchenphantasie“, Sing- und Musikschule Gersthofen .

, Haus der Musik, Theresienstraße 12, Sa., 19 Uhr, Musical „Märchenphantasie“, Sing- und Musikschule . Wertingen , Lot 21 Kaffeerösterei, Äußere Kanalstraße 3, Sa., 18.30 Uhr, Kulinarisches und Livemusik mit Unit 3, Reservierung unter 08272/9932722. Konzerte im Kreis Augsburg Biberbach , Aula der Grundschule, Sa., 19.30 Uhr, Konzert des Akkordeonorchesters.

, Aula der Grundschule, Sa., 19.30 Uhr, Konzert des Akkordeonorchesters. Diedorf , Gartenatelier, Olli Marschall , Lettenbach, Steppacher Straße 1, So., 16 Uhr, „Musikalischer Sonntag zwischen den Skulpturen“, Frauen Trio Lilla Blue, Piano, Cello, Gitarre und Gesang. Immanuelkirche, Lindenstraße 16 a, So., 19 Uhr, „ Pascal Blenke “ mit Acoustic.

, Gartenatelier, , Lettenbach, 1, So., 16 Uhr, „Musikalischer Sonntag zwischen den Skulpturen“, Frauen Trio Lilla Blue, Piano, Cello, Gitarre und Gesang. Immanuelkirche, 16 a, So., 19 Uhr, „ “ mit Acoustic. Ellgau, Mehrzweckhalle, Sa., 19.30 Uhr, Jubiläumskonzert „Via la Musica“, Musikkapelle Ellgau mit Jugendorchester (Einlass ab 18.30 Uhr).

Gersthofen , Stadthalle, Rathausplatz 3, Sa., 19 Uhr, Gala-Konzert des Jugendorchesters Gersthofen .

, Stadthalle, Rathausplatz 3, Sa., 19 Uhr, Gala-Konzert des Jugendorchesters . Horgau , St. Martin , Martinsplatz 1, So., 17 Uhr, Gitarrenkonzert.

, , Martinsplatz 1, So., 17 Uhr, Gitarrenkonzert. Neusäß , Stadthalle, Hauptstraße 26, So., 15.30 Uhr, Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Neusäß , Leitung: Manuel Gonzales .

, Stadthalle, Hauptstraße 26, So., 15.30 Uhr, Frühjahrskonzert der Stadtkapelle , Leitung: . Thierhaupten , Klostersaal, Sa., 19 Uhr, „Lanzinger Trio“.

, Klostersaal, Sa., 19 Uhr, „Lanzinger Trio“. Welden, Jugendtreff, Ganghoferstr. 7, Sa., 20 Uhr, „Sprachrohr & Overclock“, Deutsch-Metal-Band und Alternative-Metal-Band. Theater in Neusäß Neusäß, Grundschule bei St. Ägidius, Bgm.-Kaifer-Str. 8, Sa., 19.30 Uhr, So., 17 Uhr, „Plötzlich und unerwartet“, Krimi von Francis Durbridge; Schauspielgruppe Neusäß.

Märkte und verkaufsoffener Sonntag im Kreis Augsburg Dinkelscherben , „Haus für Kinder“, Brunstätter Straße, So., 10-15 Uhr, Kinderflohmarkt, Montessori Gemeinschaft Dinkelscherben . Augsburger Straße , So., 11.30-16.30 Uhr, Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag.

, „Haus für Kinder“, Brunstätter Straße, So., 10-15 Uhr, Kinderflohmarkt, Montessori Gemeinschaft . , So., 11.30-16.30 Uhr, mit verkaufsoffenem Sonntag. Gersthofen , Im Ort, Sa., 10-15 Uhr, Garagenflohmarkt. Töpferei Hartmann, Hirblingen, Mühlfeldstraße 12, Sa., 14-20 Uhr, Töpfermarkt.

Feste und Feiern Wertingen , Alte Straße Reatshofen , So., 9 Uhr, Saisonauftakt der „Freunde alter Landmaschinen“, Treffen der alten Oldtimer-Traktoren, mit Weißwurst-Frühstück, ab 11 Uhr Mittagstisch und später Kaffee und Kuchen. Pflanzentauschbörsen im Kreis Augsburg Gablingen , Am Maibaum, Sa., 9.30-11.30 Uhr, Pflanzentauschbörse , im Hof von Fam. Schmid, Gartenbauverein Gablingen .

, Am Maibaum, Sa., 9.30-11.30 Uhr, , im Hof von Fam. Schmid, Gartenbauverein . Meitingen , Dorfplatz, Langenreichen, Sa., 10-12 Uhr, Pflanzentauschbörse .

