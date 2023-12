Landkreis Augsburg

Tipps für Unentschlossene: Diese Geschenke zu Weihnachten liegen im Trend

Plus Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Unsere Redaktion hat sich bei Händlerinnen und Händlern im Augsburger Land nach den Trends unterm Weihnachtsbaum umgehört.

Von Marie Fichtel

Bei Spiel und Freizeit in Gersthofen drängen sich die Menschen an den Kassen. Das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. Stephanie Scandella wickelt gerade die Geschenke für ihre Kinder, Neffen und Nichten in Geschenkpapier ein. Selbstgemachtes, Lego, Brettspiele, Bastelutensilien oder Klamotten landen bei ihr dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum. Unsere Redaktion hat sich bei Händlern im Augsburger Land nach weiteren Trends erkundet.

Elke Eser von der Buchhandlung Eser in Meitingen meint: Bücher seien als Geschenke nach wie vor gefragt. Der neue Asterix-Band ist sogar so begehrt, dass er schon nach wenigen Tagen ausverkauft war. Für Buchliebhaber empfiehlt Eser einen guten Krimi wie den neuen von Nele Neuhaus als Weihnachtsgeschenk. Wer es humorvoll mag, für den sei der neue Roman von Axel Hacke eine Option. „Für Kinder ist natürlich auch der neue Gregs-Tagebuch-Band eine gute Idee“, sagt sie.

