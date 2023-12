Tipps für Unentschlossene: Was am Silvester-Wochenende geboten ist

Mittelalter-Folk-Barden in Gersthofen: Corvus Corax kommen mit ihren Dudelsäcken in die Gersthofer Stadthalle. Die Band füllt bereits seit 35 Jahren die Hallen. Am Samstag, 30. Dezember, werden sie ab 19.30 Uhr die Zuschauer mitnehmen auf eine musikalische Reise durch "1000 Jahre Tanzmusik". Vorband ist die Pagan-Folk-Band Brisinga. Noch gibt es Karten auf der Webseite der Stadthalle Gersthofen.