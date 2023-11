Tipps vom Abfallwirtschaftsbetrieb: Wie stelle ich meine Tonne richtig bereit?

Wohin mit den Mülltonnen am Abholtag? Und wie wird der Gelbe Sack richtig befestigt? Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises klärt auf.

Sieht man sich am Leerungstag die Mülltonnen auf den Straßen im Augsburger Land an, stellt man fest: Jeder macht es irgendwie, aber wie wäre es richtig? Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg klärt auf:

So stellen Sie Mülltonnen im Landkreis Augsburg richtig auf

Wichtig ist, dass die Tonne am Abfuhrtag bis spätestens 6.30 Uhr zur Leerung bereitsteht, sodass sie ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust entleert werden kann. Die Abfälle sollten nicht in die Tonne eingepresst werden. Ist die Tonne zu knapp bemessen, muss auf ein größeres oder zusätzliches Gefäß umgestellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Müll-Experten. Außerdem sollte der Griff der Tonne zur Straße zeigen und der Deckel geschlossen sein. Und noch ein Tipp: Nach Möglichkeit sollte die Tonne an einem vor Frost geschützten Ort aufgestellt werden. "Tonnen, die diese Vorgaben nicht erfüllen, werden nicht geleert und mit einem roten Hinweiszettel versehen", teilt das Abfallwirtschaftsamt mit.

Tipps zur Tonnenpflege 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Abfallbehälter sind Eigentum des Landkreises Augsburg.

Die Tonnen müssen pfleglich behandelt und betriebsbereit gehalten werden.

Beschädigungen oder Verluste sind dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg unverzüglich zu melden.

Für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstehen und im Falle des Abhandenkommens haftet der Anschlusspflichtige.

Für normale Abnutzung der Abfallbehältnisse besteht keine Haftung.

Nur wenn mehr als 90 Zentimeter Durchgangsbreite garantiert sind, dürfen die Tonnen auf Gehwegen stehen. Schließlich sollen die auch von Bürgerinnen und Bürgern mit Rollatoren, Rollstuhlfahrern oder Eltern mit Kinderwagen genutzt werden können. Aber wo stelle ich meine Tonne bereit, wenn der Gehweg zu schmal ist? Auch auf diese Frage hat das Amt eine Antwort: Tonnen können in der Grundstückseinfahrt (Übergang zum Gehweg) aufgestellt werden. Falls das nicht möglich ist, können sie auch im Rinnstein der Straße abgestellt werden.

Wohin mit dem Gelben Sack?

Auch für die Gelben Säcke gibt es ein paar Tipps vom Amt. Einer davon: "Bitte keine blauen, grünen oder sonstigen Müllsäcke dazustellen." Bei Unwetterwarnung und Sturm sollten die Gelben Säcke außerdem erst für die nächste Abholung in zwei Wochen bereitgestellt werden. Ist dies nicht möglich, sollten die Säcke so befestigt werden, dass sie nicht vom Wind davongetragen werden können – etwa indem sie am Zaun gesichert werden. Außerdem sollten die Säcke mit Zugbändern verknotet an einem Zaun befestigt werden, damit Igel und andere Tiere nicht hineinschlüpfen können. (AZ)

