Fahrlehrer-Tipps aus dem Kreis Augsburg: So brauchen Sie möglichst wenig Sprit

Bei den hohen Spritpreisen überlegen sich viele zweimal, ob sie wirklich in ihr Auto steigen müssen. Fahrschullehrer verraten uns, wie man spritsparend fährt.

Für alle, die auf ihr Auto angewiesen sind, ist es eine schwierige Zeit. Sprit ist so teuer wie noch nie, für manche gibt es allerdings keine Alternative. Zwei Fahrlehrer aus dem Landkreis erzählen uns, wie man mit einem möglichst niedrigen Spritverbrauch fährt.

Hans-Jürgen Speer leitet seit 25 Jahren seine Fahrschule in Meitingen. Für ihn haben die steigenden Spritpreise keine großen Auswirkungen. "Ich bin da relativ entspannt, wir haben bei uns zwei E-Autos", erzählt er. Unter den Fahrschulen stellt er damit eine Ausnahme dar. "Ich würde sagen, dass etwa zehn Prozent der Fahrschulen hier im Landkreis mit E-Autos fahren", sagt Speer. Er stellte seinen Betrieb vor einem halben Jahr um, da eine neue Führerscheinklasse, extra für E-Autos, eingeführt wurde. Nur etwa ein Drittel der Fahrten müssen seine Fahrschülerinnen und -schüler mit einem Benziner bestreiten.

Meitinger betonen: Vorausschauendes Fahren ist sicher und spart Geld

Sein Tipp Nummer Eins für spritsparendes Fahren: Vorausschauend fahren. "Viele beschleunigen unnötig von Ampel zu Ampel. Man sollte die Rollphasen besser ausnutzen", erklärt der Fahrlehrer. Der zweite Tipp: Die Gänge, wenn möglich, überspringen. "Also zum Beispiel vom ersten Gang in den dritten und dann in den fünften", sagt Speer. Zu guter Letzt sollte man, wenn man an der Ampel steht, den Motor abstellen. "Viele Autos mit Start-Stopp-Automatik machen das schon automatisch, das ist dann ganz gut", sagt Speer.

Manuel Grajdek betreibt seine gleichnamige Fahrschule in Neusäß und hofft, dass sich die Spritpreise in einem halben Jahr wieder normalisiert haben. Auch er hat einige Tipps, um möglichst wenig Sprit zu verbrauchen. "Man sollte darauf achten, das Auto nicht zu überladen und etwa Dachboxen abzumontieren oder schwere Gegenstände aus dem Kofferraum zu entfernen", erklärt der Fahrlehrer. Zudem solle man möglichst früh hoch- bzw. runterschalten, um das Auto nicht hochdrehen zu lassen. Auch für Grajdek ist vorausschauendes Fahren zentral. "Besonders auf Strecken, die man gut kennt, kennt man zum Beispiel die Ampelschaltungen und kann die Rollphasen nutzen", erklärt er. Außerdem solle man in jedem Fall den Gang so lang wie möglich drin lassen. "Viele denken, dass es gut ist, einen Berg ohne eingelegten Gang runterzurollen. Das stimmt so nicht", sagt der Fahrlehrer.

Generell solle man das Autofahren kritisch hinterfragen, so Grajdek. "Man kann sich erst mal überlegen, ob man das Auto wirklich braucht. Für kurze Strecken kann man beispielsweise auf ein E-Bike oder Ähnliches umsteigen und somit aufs Auto verzichten", sagt er.

Lesen Sie dazu auch