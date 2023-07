Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Tödliche Schüsse in Langweid wecken Erinnerungen an andere schreckliche Taten

Drei Menschen wurden am Freitagabend in der Langweider Schubertstraße erschossen.

Plus Der mutmaßliche Schütze aus Langweid, Gerhard B., sitzt in Untersuchungshaft. Der tödliche Angriff erinnert an andere brutale Taten im Landkreis Augsburg.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Der Schock nach dem mutmaßlichen Dreifachmord in Langweid sitzt tief. Dort wurden am Freitag drei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Nach den tödlichen Schüssen eines 64-jährigen Mannes ermittelt die Polizei. Der mutmaßliche Täter Gerhard B. befindet sich im Gablinger Gefängnis. Der Vorwurf lautet Mord. Ein Verbrechen, das im Augsburger Land selten vorkommt.

Statistik zeigt: Tötungsdelikte im Landkreis Augsburg sind selten

Die Statistik verzeichnet im gesamten Gebiet der Polizei Schwaben Nord vier Morde im vergangenen Jahr. In den Jahren 2021 und 2019 waren es ebenso viele. Das Gebiet umfasst neben dem Landkreis Augsburg die Stadt Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries. Insgesamt gab es dort im vergangenen Jahr laut Statistik 15 Straftaten gegen das Leben. Rund 87 Prozent konnten aufgeklärt werden. „Wenn solche Fälle passieren, dann schaut man natürlich mehr drauf und meint, das muss doch zunehmen. Auch wenn es gar nicht so ist“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in jüngster Vergangenheit. Hier stünden sich die subjektive Wahrnehmung und objektive Realität gegenüber. In den vergangenen Jahren gab es im nördlichen Landkreis Augsburg aber einige schreckliche Fälle, die in Erinnerung bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen